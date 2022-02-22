俄烏緊繃台股重挫失守季線 金管會緊盯4變數

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（中央社記者謝方娪台北22日電）烏克蘭危機重創市場信心，台股今天下跌252.2點，失守季線。金管會強調，國內基本面相對穩健，將持續緊盯俄烏情勢、國際相關股市變動、美國升息進度及外資進出台股情形。

烏克蘭危機升溫，重創投資人信心，台股今天開低殺低，終場收在17969.29點，下跌252.2點，失守17983點季線，跌幅1.38%，電子、金融及傳統產業股幾乎全面下挫。

金管會證期局副局長郭佳君指出，近期因俄烏情勢緊繃，各國股市波動較劇烈，台灣集中市場今天下跌逾200點，不過若和亞洲主要股市相比，台股跌幅1.38%，比日本下跌1.71%、香港下跌2.69%都來得小。

她也強調，「俄烏情勢畢竟是一時」，投資長期仍要看國內基本面，主計總處預測今年經濟成長率可達4.15%，上市櫃公司也延續去年產業營運績效，今年1月營收達新台幣3.49兆元，和去年同期相比成長9.56%，顯示整體基本面仍不錯；目前國際情勢不確定性較高，希望投資人仍能冷靜觀察、審慎評估。

因應俄烏戰爭危機，金管會15日已臨時召開股期市會議，和證交所、櫃買中心、期交所等周邊單位就整體國際情況通盤分析。郭佳君今天表示，金管會和相關周邊單位持續密切關注俄烏情勢對台股影響、國際相關股市變動狀況、美國升息進度以及外資進出台股情形。（編輯：趙蔚蘭）1110222