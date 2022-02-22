烏克蘭危機升溫台股重挫 證交所：投資人勿過度驚慌

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（中央社記者潘智義台北22日電）烏克蘭危機衝擊市場信心，台股今天重挫252.2點、下跌1.38%。證交所信心喊話，強調台灣經濟基本面及台股上市公司穩健，投資人不必過度驚慌。

證交所發布新聞稿指出，最近兩年全球經濟普受疫情影響，台灣因防疫政策得宜，經濟基本面仍持續有優異表現，2021年經濟成長率高達6.1%，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%。

依據上市公司公告前3季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，累計1至12月全體上市公司營收總計38.16兆元，較2020年同期成長5.03兆元，成長達15.19%。

另外，依據上市公司公告2022年1月最新的營收顯示，1月全體上市公司營收總計3兆3413億元，較2021年同期成長2735億元，成長率為8.92%，較2020年同期則是成長8723億元，成長率達35.33%。

證交所強調，上市公司的優異營運表現為支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性。

隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，證交所分析，供應鏈問題也可獲得改善，目前各主要預測機構都認為今年台灣經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。

儘管受到烏克蘭危機升溫衝擊，今天台股收盤重挫，證交所信心喊話，希望全體投資大眾勿恐慌，應理性分析相關情勢，證交所將密切注意相關國際事件對總體經濟及台股表現影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

同時，證交所會確保上市公司的各項資訊發布不會延遲，並督促上市公司確保資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到國際事件的相關影響，盡力確保投資人權益。（編輯：林淑媛）1110222