台股重挫失守季線 法人：聚焦烏克蘭局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹22日電）烏克蘭危機升高，衝擊台股今天重挫252.2點，收在17969.29點，失守17983點季線。法人表示，烏克蘭局勢發展將持續牽動國際股市及台股動向，是市場關注焦點。

台股今天在電子、金融及傳統產業股幾乎全面下挫下，加權指數收在17969.29點，大跌252.2點，跌幅1.38%，成交值新台幣3365.08億元。

分析師王兆立表示，地緣政治風險與美國升息是今年來影響美股及台股指數大幅波動的兩大關鍵因素，隨著烏克蘭危機急遽升高，重創國際股市，烏克蘭危機成為當前投資人最關心的重點。

新光投信董事長劉坤錫表示，國際股市與台股對於烏克蘭危機利空會出現劇烈反應，主要是甫傳出美國總統拜登與俄羅斯總統蒲亭原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會，投資人樂觀認為紛爭可望出現轉圜，不料局勢發展出乎預料，引發恐慌性殺盤。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉說，蒲亭承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區，可說是正式「攤牌」。

黃國偉表示，依據目前的情況來看，烏克蘭與俄羅斯的衝突可能是區域型的衝突，若未來未進一步引爆大規模武力衝突，尤其美國未派兵介入，預期俄烏危機利空可望逐步淡化。

王兆立說，烏克蘭危機同時引發比特幣走跌，幾項指標稍嫌不理想，不過對台股後市不須過度悲觀，預期指數可能維持箱型整理走勢。

劉坤錫預期，台股未來1、2天不排除可能於17500點至17800點附近嘗試探底，只是俄羅斯局勢發展仍將牽動國際股市及台股動向，仍須密切留意。（編輯：趙蔚蘭）1110222