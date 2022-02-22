歐盟不滿俄國承認烏東獨立 將跟進美英施予制裁

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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（圖）表示，歐盟外長將在22日通過對俄羅斯施加制裁。（圖取自twitter.com/JosepBorrellF）

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，針對俄羅斯承認烏克蘭分離主義地區，並且增加在鄰國烏克蘭領土的兵力部署，歐盟外長將在今天通過對俄羅斯施加制裁。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）在巴黎告訴記者：「當然我們將以制裁的方式回應，規模將由各國外長敲定。」並說對於必要的措施，「我保證將敲定一致決定」，預料宣布制裁就在「今天下午」。

他還說，將在上午備妥可能採取措施的文本。於此同時，歐盟各國與印太國家外長正參加在巴黎召開的一場論壇。

波瑞爾表示，在「今天下午」巴黎論壇期間，他將召集一項緊急場外會議，屆時將做出制裁的決定。

他並未透露制裁措施的細節，而預料歐盟將與英美一樣在今天宣告實施制裁。

華府已宣布，禁止美國民眾與烏東分離地區進行金融交易。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是在21日晚間承認烏東分離地區獨立。

不久之後，蒲亭隨即以「維和」行動為由，下令大軍進駐烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）。

波瑞爾今天指出：「俄羅斯大軍已挺進頓巴斯（Donbas）地區，我們認為頓巴斯是烏克蘭的一部分。」

不過對於把俄國部署大軍定調為入侵，歐盟與美國一樣拖拖拉拉。西方國家近幾個月來揚言，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭將引發最嚴厲制裁。

波瑞爾指出：「我不願說這是全面入侵，不過俄羅斯的軍隊正駐紮在烏克蘭領土。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1110222