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俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張3/300

歐盟不滿俄國承認烏東獨立 將跟進美英施予制裁

2022/2/22 18:52（2/22 19:52 更新）
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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（圖）表示，歐盟外長將在22日通過對俄羅斯施加制裁。（圖取自twitter.com/JosepBorrellF）
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾表示，針對俄羅斯承認烏克蘭分離主義地區，並且增加在鄰國烏克蘭領土的兵力部署，歐盟外長將在今天通過對俄羅斯施加制裁。

法新社報導，波瑞爾（Josep Borrell）在巴黎告訴記者：「當然我們將以制裁的方式回應，規模將由各國外長敲定。」並說對於必要的措施，「我保證將敲定一致決定」，預料宣布制裁就在「今天下午」。

他還說，將在上午備妥可能採取措施的文本。於此同時，歐盟各國與印太國家外長正參加在巴黎召開的一場論壇。

波瑞爾表示，在「今天下午」巴黎論壇期間，他將召集一項緊急場外會議，屆時將做出制裁的決定。

他並未透露制裁措施的細節，而預料歐盟將與英美一樣在今天宣告實施制裁。

華府已宣布，禁止美國民眾與烏東分離地區進行金融交易。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是在21日晚間承認烏東分離地區獨立。

不久之後，蒲亭隨即以「維和」行動為由，下令大軍進駐烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）。

波瑞爾今天指出：「俄羅斯大軍已挺進頓巴斯（Donbas）地區，我們認為頓巴斯是烏克蘭的一部分。」

不過對於把俄國部署大軍定調為入侵，歐盟與美國一樣拖拖拉拉。西方國家近幾個月來揚言，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭將引發最嚴厲制裁。

波瑞爾指出：「我不願說這是全面入侵，不過俄羅斯的軍隊正駐紮在烏克蘭領土。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1110222

俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
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