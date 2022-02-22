拜登承諾維護烏克蘭領土完整 制裁烏東2共和國

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩區獨立後，美國總統拜登今天跟烏克蘭總統澤倫斯基（Voldymyr Zelensky）說，美國支持烏克蘭維持領土完整。

白宮表示，拜登在電話中「重申美國對維護烏克蘭主權與領土完整的承諾」。

拜登也「向澤倫斯基總統說明美國最新的因應措施，包括祭出制裁的計畫。拜登總統重申，針對俄羅斯進一步侵犯烏克蘭一事，美國將迅速且果斷地因應，與盟友與夥伴步調一致」。

另外，美國今天宣布對烏東剛獲俄羅斯承認的叛軍占領區祭出金融制裁，並警告必要時將準備實施更多制裁。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，拜登將發布行政命令，「禁止美國人在烏克蘭所謂的DNR或LNR地區有新的投資、貿易與融資往來」。DNR與LNR指的是烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。

俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）

莎琪說，這項命令「將賦予權限，對被判定在烏克蘭那些地區經營事業的人祭出制裁」。她又說，這些措施與「若俄羅斯進一步入侵烏克蘭」將準備祭出的廣泛西方制裁不同。

烏東兩個自稱的共和國，與美國公民的往來早已極度受限。然而，這些制裁預示著將進入新的階段，不久後可能變成蘇聯解體後最危險的東西對抗。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抨擊俄羅斯承認分離主義分子地區，代表俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）無意透過外交解決問題。

布林肯在聲明中說，承認這兩區獨立，「與俄羅斯聲稱致力於外交的說法相抵觸，明顯是在攻擊烏克蘭的主權」。

他說，「俄羅斯的決定是蒲亭總統公然藐視國際法與規範的另一個例子」，他在另一則推文說，美國「將與夥伴協調採取適當措施」。

拜登率領歐洲與其他美國盟邦組成的聯盟研擬一套方案，如果集結烏克蘭邊界的俄軍發動攻擊，將對俄羅斯祭出嚴厲經濟制裁。

俄羅斯克里姆林宮多週來否認有入侵計畫，同時在烏克蘭北、東、南3邊集結大量軍人與重型武器。

蒲亭今天在承認烏東兩個分離區域獨立不久後，隨即命令俄軍進入這兩區執行「維和」任務。

莫斯科當局沒有提供部署軍隊的細節或日期，這項命令只說「自簽署日起生效」。

美國主管國際經濟的副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）18日曾警告，這些制裁將讓俄羅斯在國際社會中遭到「唾棄」。

多年來，莫斯科當局一直向分離主義叛軍提供秘密的金融、政治與軍事支援。

白宮表示，蒲亭承認那些區域獨立後，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基通話35分鐘，「重申」美國對維持烏克蘭主權的承諾。他也詳述了對俄羅斯祭出制裁的計畫。

一位官員說，拜登之後和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）談了半小時。這3位領袖「強烈譴責」蒲亭的決定，討論了該如何協調回應。

路透社報導，美國資深政府官員說，俄羅斯今天宣布烏克蘭兩個分離地區獨立後，拜登原則上同意與蒲亭見面的計畫可能取消，美國將在明天宣布進一步措施，可能與制裁有關。

這位官員透過視訊向記者表示，「在戰車開進之前」，美國將持續就烏克蘭局勢尋求與俄國透過外交手段解決。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110222