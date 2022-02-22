控俄羅斯破壞和平 烏克蘭總統：絕不把領土讓給任何人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基22日指控俄羅斯破壞了為和平所做的努力，並拒絕對領土分割一事讓步。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天凌晨對全國發表談話時，指控俄羅斯破壞了為和平所做的努力，並拒絕對領土分割一事讓步。

俄羅斯正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，加劇了西方國家擔心引發大戰的憂慮。

路透社報導，澤倫斯基指控俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，稱這意味著俄國違反明斯克協議，也就是意在終結烏東分離衝突的協議。

澤倫斯基表示，烏克蘭希望能以外交方式解決危機，但也已準備好長期抗戰。

澤倫斯基說：「我們致力走和平、外交的道路。我們遵循這條路，也只走這條路。」他說：「但我們在自己的土地上，我們不怕任何事、不怕任何人，我們不欠任何人任何東西，也不會把任何東西讓給別人。」

他呼籲烏克蘭、俄羅斯、德國、法國領導人展開緊急峰會，並敦促烏克蘭盟國採取行動來對抗俄羅斯。

澤倫斯基說：「我們期望能從夥伴們那裡，獲得明確、實際的支持。看看誰是我們真正的朋友和夥伴，誰會繼續用話語嚇嚇俄羅斯。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110222