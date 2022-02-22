俄烏情勢升級 烏克蘭局勢回顧

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（中央社基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，並以「維和」為由派俄軍進駐兩區。此舉加劇烏克蘭緊張局勢，烏克蘭、美、英、法等國要求聯合國安理會緊急會商。

烏克蘭與俄羅斯緊張情勢攀升至近年來新高，俄國在兩國交界附近集結大軍，各界憂心莫斯科可能發動進攻，美、英等國先前宣布撤離部分駐基輔使館人員。

●俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大軍

美國和北大西洋公約組織（NATO）認為，烏克蘭境內和周遭的軍隊調動與集結「並不尋常」。

儘管美國總統拜登與歐洲領導人警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）若膽敢發動攻擊，將招致嚴重後果，但邊境多達10萬俄國大軍仍無動於衷。美國情報單位去年預估，俄國「最快將在2022年初」對烏克蘭發動軍事攻擊。

去年底，衛星照片拍攝到俄國的自走砲、主戰坦克與步兵戰鬥車，被運往距離俄烏邊境約300公里的一處訓練基地。

烏克蘭國防部先前情資顯示，俄國目前在烏國邊界附近部署超過12萬7000名部隊，包括2萬1000名海空作戰人員，並運送了更多伊斯坎達戰術飛彈（Iskander）到邊境，且加強對烏克蘭的情報活動。

俄羅斯和西方先前曾進行3輪外交談判，試圖化解危機，但毫無成果。美國官員1月下旬表示，在未來1到2個月，俄羅斯隨時可能對烏克蘭展開進攻。

俄羅斯許多軍事基地都位於廣闊國土的西側，從歷史經驗來看，這也是各種威脅最有可能來襲的方向。

俄國國防部去年12月1日聲稱，這些行動只不過是南部地區的冬季「常規」軍演，有超過一萬人參與，部分地區剛好與烏克蘭接壤。

烏克蘭東部、靠近俄國邊境的頓內茨克州與盧甘斯克州，又被稱為頓巴斯（Donbass）地區，自2014年起就被俄國支持的分離主義派所把持。俄國軍隊也在此現蹤，被烏克蘭稱為「臨時占領區」，不過俄國予以否認。

烏俄的前線情勢在過去5年大致沒有變動，儘管時常發生小規模駁火與狙擊事件。但在去年10月，烏克蘭首次出動採購自土耳其的作戰無人機，對親俄分離分子的一處據點展開攻擊，引發俄國怒火。

俄國也在克里米亞半島的巨大海軍基地，陸續集結上萬兵力。克里米亞半島位於烏克蘭南方，透過克里米亞大橋與俄國本土相連。

●烏克蘭總統與俄關係

烏克蘭和俄羅斯都隸屬前蘇聯，烏克蘭於1991年脫離蘇聯獨立，但在歷史及能源等方面仍與俄羅斯緊密相連；對俄羅斯來說，烏克蘭具有重要地緣政治及黑海出海口地位，俄國一直拉攏烏克蘭加入自己的關稅聯盟。

然而在2013年底，烏克蘭與俄國的情勢，因為烏克蘭要與歐盟簽署指標性的政治與自由貿易協議而日益緊張。

當時親俄的前烏克蘭總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）最後據傳在莫斯科當局壓力下，中止與歐盟協商。上萬名烏克蘭人在首都基輔（Kiev）市中心抗議政府受俄羅斯影響，臨時變卦。

2014年，身價億萬的巧克力糖廠老板、有「巧克力大王」之稱的波洛申科（Petro Poroshenko）當選總統。烏克蘭人希望他能挽救國家免於破產和內戰，免得遭克里姆林宮的前蘇聯主子瓦解。

然而在2014年3月，俄羅斯兼併位於烏克蘭南部、國際承認為烏克蘭領土的克里米亞。烏克蘭政府軍則在烏東地區與親俄分離主義分子苦戰。

波洛申科承諾平息戰事，解決貪腐問題並帶領國家與西方結盟。然而5年任期過去，烏克蘭內戰奪走約1萬3000條人命，許多人認為，波洛申科並未履行承諾。

2019年4月，時年41歲的政治素人、喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）藉民意不滿貪腐和經濟停滯，聲勢扶搖直上，最終在第2輪決選中勝出。儘管他在參選前，唯一和政治扯得上關係的經驗是在電視劇「人民公僕」（Servant of the People）扮演總統。

2019年12月，澤倫斯基和蒲亭在巴黎和平會談首次會面。那次會談由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）主持，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）也與會。但會談未能化解2014年克里米亞危機後，基輔與親俄羅斯分離主義勢力之間爆發的衝突。

烏克蘭曾多次要求重啟四方峰會，並提議由澤倫斯基和蒲亭直接會面，但都遭到莫斯科拒絕。

●美歐俄外交斡旋

歐洲於1月舉行一系列外交會談，期盼化解烏克蘭邊境緊張情勢。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）和美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）1月10日率先在日內瓦舉行會談，但未獲得突破。

雷雅布可夫會後表示，俄美雙方「在某些方面抱持相反觀點。」他告訴記者，「俄方堅持，烏克蘭永永遠遠都不能被納入北約一員。」

雪蔓則稱，「我們堅決反對那些美方根本無法接受的安全提議，也不會允許任何人針對北約門戶開放政策說三道四，門戶開放向為北約的核心。」雙方沒有交集。

俄國代表與北約接著於1月12日在布魯塞爾會談，同樣不歡而散。

蒲亭政府要求西方排除北約接受東邊的烏克蘭、喬治亞或芬蘭成為新成員，並希望在冷戰後加入北約的波蘭和波羅的海國家等前蘇聯加盟國，限制北約的部署。

北約則表示，莫斯科當局對烏克蘭或任何其他國家加入北約不具否決權，還警告俄國若入侵烏克蘭，將付出重大代價。

俄國接著於1月13日在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）舉行會談，同樣未獲成果。美國駐OSCE大使卡本特（Michael Carpenter）會後稱，西方應該為與俄國緊張情勢升高的可能性做好準備，目前「戰爭的鼓聲大作」。

3場外交談判接連觸礁，由於西方斷然拒絕俄國訴求的北約不再東擴，俄方代表認為，美歐似乎無意與俄國一同化解危機，外交途徑已走入「死胡同」。

法國總統府2月21日表示，經法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）斡旋，美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭原則上同意舉行峰會，料將談到烏克蘭議題。白宮雖證實拜登的意願，卻明顯謹慎得多，說唯有在「入侵事件沒有上演的情況下」才會同意參與峰會。

●俄羅斯與白俄軍演

俄羅斯軍隊和裝備1月17日抵達前蘇聯加盟國白俄羅斯，參加「盟軍決心」（Allied Resolve）演習。演習地點在白俄西部和北約成員波蘭及立陶宛相鄰的邊界附近，接近南部與烏克蘭接壤地區。

美國國務院一名官員表示，俄方的動作引發關切，外界憂心他們「可能」會被用來攻擊鄰近的烏克蘭。部分媒體報導，美國憂心俄羅斯會藉著軍演，在白俄羅斯境內部署核子武器。

立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）19日在臉書發文表示：「在當前情勢下，我們不但將俄羅斯軍隊進入白俄羅斯視為安全局勢的破壞因子，也將之視為對立陶宛的重大直接威脅。」他呼籲北約和美國調派更多軍隊因應。

白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，白俄武裝部隊戰鬥訓練部門領導人內卡拉舍維奇（Andrei Nekrashevich）接受電視訪問時稱，俄國與白俄的聯合軍演完全是基於防衛目的。

他說：「我想要強調，這場軍事演習完全是基於防衛。演習結束後，所有部隊都會離開前往永久部署地點。」

白俄羅斯國防部2月21日宣布，俄羅斯將延長在白俄羅斯的軍事演習，這場演習原定2月20日結束。白俄表示，已與俄羅斯決定「持續檢閱」，理由是共同邊境地區的軍事活動增加，以及烏克蘭東部緊張局勢升溫。

●烏東砲聲隆隆

俄羅斯2月中宣稱已開始撤離部分部隊，但美國及北大西洋公約組織（NATO）表示，俄羅斯仍在烏克蘭附近增兵，未有撤軍跡象。美國資深官員2月16日說，俄羅斯近來在烏克蘭邊境增派7000名士兵，俄羅斯私下仍在為戰爭動員。

外界對俄軍入侵烏克蘭的憂心升高之際，烏東親俄分離主義分子2月18日稱烏克蘭政府軍即將發動大規模攻勢，呼籲撤離區域內所有婦孺。烏克蘭國防部長則向民眾喊話，要他們別相信有關政府軍即將進攻的宣傳。

烏東2月18日連傳爆炸，連帶引發戰事逼近的隱憂。美國國防部官員同日表示，烏克蘭周邊的俄軍部隊，有40%到50%已就「攻擊位置」。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）表示，烏克蘭東部自稱獨立的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區2月18日發生1400多次爆炸，觀察員2月19日更記錄到超過1500起的違反停火事件。

烏克蘭軍方19日通報近幾週以來首名士兵陣亡的消息，並且指控俄羅斯支持的叛軍升高攻勢。與此同時，與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast）宣布進入緊急狀態。

歐洲觀察員通報，烏克蘭東部一天內發生超過1500起違反停火事件，次數創今年新高。（中央社製圖）

●蒲亭承認烏東兩區獨立

俄羅斯總統蒲亭2月21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，隨後命令俄軍進入這兩區執行「維和」任務。西方強權迅速回應，譴責俄國並呼籲實施制裁。

美國總統拜登在電話中告訴烏克蘭總統澤倫斯基，美國支持烏克蘭維持領土完整，並詳述對俄羅斯祭出制裁的計畫。

美國資深政府官員說，俄羅斯宣布烏克蘭兩個分離地區獨立後，拜登原則上同意與蒲亭見面的計畫可能取消，美國將在2月22日宣布進一步措施，可能與制裁有關。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一、盧映孜）1110222