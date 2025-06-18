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5億高中生案一審判婚姻無效 若定讞夏男將失遺產繼承資格
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搶救中藥產業凋零 衛福部開放藥學系畢業生投入

2025/6/18 16:57（6/18 17:06 更新）
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傳統中藥行逐漸凋零，衛福部日前公布中藥販售新令放寬從業人員資格，卻引起西藥師團體反彈，衛福部中醫藥司長蘇奕彰18日說明將放寬在校修習學分限制，藥學系畢業生修滿學分可投入中藥產業，最快7月底實施。中央社記者沈佩瑤攝 114年6月18日
傳統中藥行逐漸凋零，衛福部日前公布中藥販售新令放寬從業人員資格，卻引起西藥師團體反彈，衛福部中醫藥司長蘇奕彰18日說明將放寬在校修習學分限制，藥學系畢業生修滿學分可投入中藥產業，最快7月底實施。中央社記者沈佩瑤攝 114年6月18日
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）中藥販售新令放寬從業人員資格，引爆西藥師團體怒火。衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰今天說，將放寬在校修習學分限制，藥學系畢業生修滿學分可投入中藥產業，最快7月底實施。

傳統中藥行逐漸凋零，衛生福利部在今年3月18日公告，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務」規定。

新制上路引來西藥師、中藥商隔空駁火，接連到衛福部大門前抗議、陳情。西藥師團體質疑形同「誰都能賣中藥」，批評是踐踏專業、罔顧用藥安全；中藥商團體回嗆西藥界想包山包海，「最後什麼都沒做」，中西藥專業失衡、考照制度未落實等，恐導致中藥產業斷鏈、有一天再也買不到中藥材。

蘇奕彰今天首度親上火線召開記者會，回應新制上路3個月來的紛擾，強調藥師從事中藥的權利，也就是調劑權未受影響，新增人員的業務範疇與現行中藥商無異，新制主要目的是確保未來持續注入新血存續中藥產業。

他以2張圖表說明，過去20年來，列冊中藥商從1萬585家降到7478家，降低29.35%，然而中藥深入民眾生活，不只是在醫療方面，其他還包括生活用品如清潔用的菖蒲、書畫原料赭石、宗教用檀香、香辛料等，就算是科學中藥，也須仰賴中藥商在源頭把關。

中醫藥司今年4月和6月召開會議持續溝通，初步結論納入藥學系畢業生，並取消「必須在學期間修畢」的限制。

蘇奕彰說明，約4成藥學系畢業生沒有考取藥師執照，這些人才如果對於中藥有興趣，透過適當的學分和訓練，也可以投入中藥產業，且考量在學校可能很難修到足夠的中藥相關學分，因此不限定在學期間修畢，相關規定待行政程序完備後，最快今年7月實施。

衛福部統計，民國94年截至今年4月，依據藥事法103條的具有中藥鑑別能力人員、列冊登記人員共7783人，其中從事中藥販賣業的藥師僅190人，占全國執業藥師總數0.59%。

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蘇奕彰說，台灣的中藥9成仰賴國外進口，台灣取得藥材的能力比日本、韓國要強，但需要有新血能夠接棒；以他自己為例，雖然是30多年中醫師，判別中藥材原料仍相當吃力，確實需要趁著中藥商前輩還有餘力教下一代時帶領新血，才能維持台灣取得好材料的競爭力。

蘇奕彰強調，318解釋令以專業分工合作為目標，且並未影響藥師執行中藥的權利。他也提到，藥師和中藥商執業目標不同，前者是中西藥諮詢、調劑、研發，後者則是中藥材的取得、加工修製、管理供應。（編輯：管中維）1140618

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