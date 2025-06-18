全身上千蟲蟲危機 7旬翁夜間搔癢難耐疥瘡纏身

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）70歲陳先生過去3個月嚴重搔癢性皮疹，尤其夜間症狀加劇，曾自行使用市售藥膏未見改善，赴醫院皮膚科就診，才發現結痂型疥瘡感染，醫師說，這種傳染病身上會有上千隻疥蟲。

台北榮民總醫院皮膚部主治醫師馬聖翔今天在記者會表示，疥瘡是一種由疥蟲感染所引起的傳染性皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，尤其容易在家庭、養護機構及監所中造成群聚感染。感染疥蟲後，患者通常不會立即出現症狀，潛伏期可長達2至6週。

馬聖翔說，疥瘡癢感是所有疾病之最，夜間會特別嚴重，病人在診間時會無法克制地搔抓，「甚至會癢到生氣」，症狀主要來自人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應。一旦過敏反應建立後，便會出現劇烈搔癢，症狀在夜間特別明顯，嚴重影響患者的睡眠與生活品質。

馬聖翔表示，一般來說，典型疥瘡患者皮膚上約僅有10至15隻疥蟲。疥瘡所引起的皮疹，多以紅色、陳舊性的丘疹或結節表現，病灶常分布於皺摺處及皮膚較柔軟的區域，包括手腕、指縫、腋下、肚臍周圍、乳頭周圍、臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯。

馬聖翔表示，在免疫功能低下或年長的個案，可能出現結痂型疥瘡，特徵為患部表面覆蓋大片厚痂，頭頸部也可能受到影響，不是所有患者都會出現搔癢症狀。這類患者身上可能帶有上千隻疥蟲，每克皮屑約4700隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施。

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疥瘡治療以滅疥藥物為主，包含外用藥及口服藥物。除了有症狀的患者外，同住家人即便尚未出現症狀，將一併接受預防性治療，以防潛伏期的疥蟲持續傳播。馬聖翔提醒，若出現長期未癒全身性搔癢性紅疹，同住家人陸續出現類似症狀時，應警覺疥瘡感染可能性，建議儘早就醫。

70歲陳先生就是家人陸續出現紅疹，就醫皮膚檢查發現，指縫及手腕等部位出現脫屑與紅疹，手掌也有明顯的厚痂，可見典型的蟲隧道，並在皮膚刮屑中發現疥蟲，診斷為結痂型疥瘡感染。經口服及外用抗疥蟲藥物治療後，患者治療1個月後，搔癢獲得明顯改善。（編輯：李錫璋）1140618