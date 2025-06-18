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王育敏服務處主任涉不實連署案 不服遭押提抗告

2025/6/18 17:18（6/18 17:38 更新）
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嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案疑涉不實連署，國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫日前遭羈押禁見。何男委託律師提抗告。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義地檢署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案疑涉不實連署，國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫日前遭羈押禁見。何男委託律師提抗告。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市18日電）嘉義地方檢察署偵辦民進黨立委陳冠廷罷免案疑涉不實連署，國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫日前遭裁定羈押禁見。何男委託律師提抗告。

楊富程委任的律師梁樹綸今天告訴中央社記者，楊富程表達不願提抗告，雖然抗告是當事人的重要權利，經多次溝通，最後還是尊重當事人的意願。何博倫則委託律師於昨天向台南高分院提起抗告，基於偵查不公開，不便透露抗告理由。

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嘉義地檢署今年4月偵辦立委陳冠廷罷免案疑涉不實連署，嘉義縣鄉親鄭姓男子、曾姓男子發現個資遭冒用，透過律師到嘉檢提告徐姓領銜人偽造文書等罪嫌，徐姓領銜人喊冤指與妻子也遭冒名。檢方陸續傳喚賴姓男子、徐姓男子及陳姓男子，經檢方複訊後，3人都請回。

檢調於6月5日分別搜索國民黨嘉義縣黨部等處，查扣文件、電腦等證物，帶回國姓副主委等9人，經嘉檢複訊，除楊富程與何博倫遭聲請羈押，其餘7人為黨工及親友，檢方認為無羈押必要，李姓男子、賴姓男子分別以新台幣30萬元交保；國姓副主委、莊姓女子與吳姓女子各以10萬元交保；蔡姓男子與蘇姓女子各以3萬元交保，同時限制出境、出海。（編輯：李淑華、黃名璽）1140618

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多個國民黨黨部涉罷免不實連署 嘉義地院疑更高層介入
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