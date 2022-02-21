俄軍在邊境新部署衛星照曝光 距烏克蘭僅15公里

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美國衛星影像公司馬薩爾科技20日表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有新部署。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）今晚表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有了新的部署，距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。

綜合法新社和路透社報導，馬薩爾科技透過電子郵件表示，這些照片顯示「裝甲裝備和部隊」從原本軍事基地出發，進入距離烏俄邊境約14.5到30.5公里處，「展開許多新的野戰部署」。

今天拍到的新影像似乎可見車輛行進軌跡穿過被林地環繞、與道路連接且被白雪覆蓋的田野，還可以看到幾座建築物。

總部位於科羅拉多州的馬薩爾科技公司表示，針對今天和2月13日拍到的照片進行分析，顯見部隊和裝備在俄國西南部3個地點附近移動。

馬薩爾科技說：「今天，部署在索洛提（Soloti）地區的作戰部隊和支援設備大多都已出發，整個地區都可見到分布廣泛的車輛行進軌跡和一些裝甲設備車隊。」

「一些設備也已經部署在鄰近的瓦魯伊基（Valuyki）以東一帶，距離烏克蘭北方邊境約15公里。」

馬薩爾科技指出：「此外，貝爾哥羅德（Belgorod）西北方也可以見到一些新的野戰部署（部署位置距離烏克蘭邊境約30公里），多數裝備和部隊已在森林地區就定位，其餘則進駐農地或工業區。」

馬薩爾科技新聞局高層主管伍德（Stephen Wood）告訴路透社，從雪和行進軌跡來看，這些行動看似在最近發生。他說：「在我看來，這顯示（俄軍）準備狀態有所提升。」

美國有線電視新聞網（CNN）週末針對幾段影片地點進行地理定位，這些影片顯示包括戰車、步兵作戰車輛和榴彈砲移動穿越貝爾哥羅德農村地區。

CNN觀察到在這個地區的部分戰車和其他車輛似乎都被標上一個大型的Z字，顯示它們正在組成一個作戰單位。

美國和西方盟國估計，俄羅斯近幾週來在烏克蘭邊境附近部署逾15萬大軍，華府警告俄國可能隨時發動入侵。

一名美國官員18日匿名向媒體表示：「（這些部隊）有40%到50%已就攻擊位置。他們已在過去48小時展開戰術集結。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110221