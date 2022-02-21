更多編輯台推薦新聞：
影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因
產經

日德半導體材料大廠在台擴產 專家：台積電是誘因

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三立主持人李天怡遭搜索約談 進口動物涉浮報25萬美元
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張1/300

俄軍在邊境新部署衛星照曝光 距烏克蘭僅15公里

2022/2/21 13:13（2/21 13:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國衛星影像公司馬薩爾科技20日表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有新部署。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
美國衛星影像公司馬薩爾科技20日表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有新部署。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）今晚表示，衛星影像顯示，俄羅斯軍隊和軍事設備在烏克蘭邊境附近有了新的部署，距離烏克蘭北方邊境僅約15公里。

綜合法新社和路透社報導，馬薩爾科技透過電子郵件表示，這些照片顯示「裝甲裝備和部隊」從原本軍事基地出發，進入距離烏俄邊境約14.5到30.5公里處，「展開許多新的野戰部署」。

今天拍到的新影像似乎可見車輛行進軌跡穿過被林地環繞、與道路連接且被白雪覆蓋的田野，還可以看到幾座建築物。

總部位於科羅拉多州的馬薩爾科技公司表示，針對今天和2月13日拍到的照片進行分析，顯見部隊和裝備在俄國西南部3個地點附近移動。

馬薩爾科技說：「今天，部署在索洛提（Soloti）地區的作戰部隊和支援設備大多都已出發，整個地區都可見到分布廣泛的車輛行進軌跡和一些裝甲設備車隊。」

「一些設備也已經部署在鄰近的瓦魯伊基（Valuyki）以東一帶，距離烏克蘭北方邊境約15公里。」

馬薩爾科技指出：「此外，貝爾哥羅德（Belgorod）西北方也可以見到一些新的野戰部署（部署位置距離烏克蘭邊境約30公里），多數裝備和部隊已在森林地區就定位，其餘則進駐農地或工業區。」

馬薩爾科技新聞局高層主管伍德（Stephen Wood）告訴路透社，從雪和行進軌跡來看，這些行動看似在最近發生。他說：「在我看來，這顯示（俄軍）準備狀態有所提升。」

美國有線電視新聞網（CNN）週末針對幾段影片地點進行地理定位，這些影片顯示包括戰車、步兵作戰車輛和榴彈砲移動穿越貝爾哥羅德農村地區。

CNN觀察到在這個地區的部分戰車和其他車輛似乎都被標上一個大型的Z字，顯示它們正在組成一個作戰單位。

美國和西方盟國估計，俄羅斯近幾週來在烏克蘭邊境附近部署逾15萬大軍，華府警告俄國可能隨時發動入侵。

一名美國官員18日匿名向媒體表示：「（這些部隊）有40%到50%已就攻擊位置。他們已在過去48小時展開戰術集結。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110221

延伸閱讀
美國軍方：烏克蘭邊境俄軍半數已就攻擊位置衛星影像顯示 烏克蘭邊境多處有軍事活動商討烏克蘭危機 法總統府：拜登與蒲亭同意舉行峰會烏克蘭局勢緊張 俄國白俄延長軍演基輔烏東不乏退休長者自願從戎 7旬嬤：讓年輕人死少一些俄烏局勢詭譎 美媒：情報指俄軍奉命進攻烏克蘭烏克蘭緊張升高 反俄羅斯民眾西班牙首都集會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀