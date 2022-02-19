衛星影像顯示 烏克蘭邊境多處有軍事活動

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）美國公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天表示，衛星影像顯示，靠近烏克蘭邊境的白俄羅斯、克里米亞（Crimea）和俄羅斯西部多個地點有軍事活動。

路透社報導，馬薩爾科技表示，影像顯示白俄羅斯西北部有大批新部署的直升機，數量至少有50架。

距烏克蘭邊境約25公里的米勒羅佛機場（Millerovo Airfield）也部署包含戰車、運兵車及支援裝備的戰鬥群。

馬薩爾科技多週來持續追蹤俄軍集結情況，這家公司表示，衛星影像顯示，靠近烏克蘭邊境的多處近來部署直升機，包括運兵直升機和對地攻擊直升機。衛星影像也顯示，當地還已部署更多的對地攻擊機、防空部隊及無人機設備。

路透社無法獨立證實衛星影像真偽。

美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已決定要入侵烏克蘭，且他一直在散布假消息，試圖為幾天後可能會發生的軍事攻擊製造藉口。

俄方則稱他們沒有這樣的意圖，並指控西方國家不負責任地散布恐懼。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110219