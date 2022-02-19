拜登：蒲亭已決定入侵烏克蘭 將瞄準基輔[影]

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美國總統拜登18日表示，相信俄羅斯會在接下來一週或數天內攻擊烏克蘭。圖為17日烏克蘭士兵與安全局特工一起守衛移動檢查站。（美聯社）

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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國總統拜登今天表示，他確信俄羅斯會在接下來一週或數天內攻擊烏克蘭，並瞄準烏克蘭首都基輔。這是拜登首度表示確信俄羅斯將入侵烏克蘭，但他不認為俄羅斯會使用核武。

面對烏克蘭邊境緊張局勢持續升溫，拜登今天與包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國首相強生（Boris Johnson）在內的跨大西洋領袖進行約50分鐘會談。

他會後召開記者會表示，他現在確信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經做出入侵烏克蘭的決定。但拜登也重申採取外交措施緩和局勢的立場，「外交總是可能」。

拜登表示，他確信俄羅斯將在接下來一週或數天內會襲擊烏克蘭，並將瞄準基輔。他並再次警告俄羅斯，若採取入侵行動，就須為災難性與不必要的選擇負責，美國與盟友準備好捍衛北大西洋公約組織（NATO）的每一寸領土，以避免集體安全遭受任何威脅。

（中央社製圖）

拜登也指控俄羅斯媒體散佈不實訊息。正當俄羅斯在俄烏邊境部署逾15萬名部隊之際，認為烏克蘭會選擇在此刻升溫長達一年的衝突，這種說法不合邏輯。

此外，傳出蒲亭將親自視導19日的軍演，屆時將大量演練發射洲際彈道飛彈和巡弋飛彈。在西方擔心俄國可能準備入侵烏克蘭之際，這項演習提醒外界關注俄羅斯的核武威力。

對於媒體問及俄羅斯是否會使用核武時，拜登表示，他不認為蒲亭考慮使用核武，但他認為蒲亭專注於讓世界相信他有能力改變歐洲動態。

根據白宮釋出的跨大西洋領袖會談紀要，領袖們對俄羅斯持續集結軍隊表達深切關注，也重申對烏克蘭主權和領土完整的堅定支持，並討論進一步提供烏克蘭經濟援助的重要性，承諾繼續推動外交斡旋以緩解緊張局勢，並確保當俄羅斯選擇衝突手段時，能對俄國施加迅速、具經濟代價的制裁。（編輯：周永捷）1110219