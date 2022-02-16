俄軍撤離或前進烏克蘭邊界？北約俄羅斯說法南轅北轍[影]

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克里米亞演習結束後，俄羅斯在南部軍區編隊的第一支機動車隊通過克里米亞大橋，返回固定部署點。（圖取自俄羅斯國防部網頁mil.ru）

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，儘管莫斯科宣布從邊界撤離更多部隊，俄羅斯似乎仍持續在烏克蘭周邊集結兵力，但克里姆林宮隨即予以駁斥。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在為期兩天的北約防長會議前說：「我們聽聞莫斯科釋出準備繼續推進外交行動的訊號，但到目前為止，我們沒看到現場有任何降溫跡象。相反的，俄國似乎持續在集結軍力。」

史托騰柏格再度呼籲莫斯科證明正在撤離部隊，「如果他們確實開始撤軍，我們會很樂見…他們向來會把軍隊來來去去調動，所以我們光是看到部隊、戰車移動，不能證明真的在撤軍」。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也提到，她希望看到俄羅斯軍隊撤離烏克蘭邊界的證據，但目前俄軍還在增兵，現在正是關鍵時刻。

安南德在防長會議開始前告訴記者：「烏克蘭邊界上和（俄國盟邦）白俄羅斯境內的俄軍增加，變得愈來愈明顯。」

「我們期待看到俄方撤離軍隊的證據。但過去這幾週我們看到俄軍顯著增加，我們必須為可能發生的任何事件做好準備。」

美國總統拜登（Joe Biden）昨天也說，仍有超過15萬俄軍在烏克蘭邊界附近集結，華府尚未確認俄軍有任何撤軍動作。

俄國去年11月起在烏克蘭北面、東面和南面集結大批兵力，包括在2014年從烏克蘭手中奪來的克里米亞半島，促使英美近來頻頻示警，俄國可能就要進攻烏克蘭。

俄國國防部則公布影片，宣稱戰車、步兵戰鬥車、自走砲部隊正在撤離克里米亞半島。

昨天俄國宣布一些部隊結束演習、開始返回基地時，嘲諷英美的警告是歇斯底里的戰爭宣傳。克里姆林宮今天又說，北約宣稱無法證明俄軍撤離的說法是錯的，而且俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已強調有意願協商。

軍事分析家指出，來自俄國遠東地區的部隊是否返回數千英里外的基地，會是俄軍明顯撤退的一項關鍵指標，這些部隊被調來參加白俄羅斯境內本週的大型演習。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110216