美警告本週戰雲密布 俄烏態度見轉折外交仍可為

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）美國研判俄羅斯很可能本週入侵烏克蘭，16日是一時機點。但俄國總統蒲亭與外長今天釋出外交談判仍大有可為信號，烏克蘭總統澤倫斯基則口出「加入北約可能夢一場」之言。

「紐約時報」指出，儘管俄國軍艦仍聚集於烏克蘭的黑海沿岸、俄軍地面部隊也擺出作戰態勢，但俄烏高層今天的論調卻出現微妙轉向。

● 俄外長說服蒲亭 外交依然可為

克里姆林宮方面藉由精心安排的電視會議，傳達迄今為止最強的與西方持續協商信號，而非動武在即。俄國官方電視台播出外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）告訴總統蒲亭，他認為外交努力仍有可為。

拉夫羅夫在提到與西方協商時跟蒲亭說：「我相信（外交斡旋）離盡頭還很遠，我會建議持續並加強（協商）。」蒲亭則回答「好啊」。

幾分鐘後，俄國國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）也告訴蒲亭，俄國在烏克蘭周邊的「大規模演習」即將結束。

紐時認為，這表明克宮仍保留為達目的只陳兵、不動武的可能性。另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對加入北大西洋公約組織（NATO）的語氣，則耐人尋味。

烏克蘭總統澤倫斯基（圖）表示，烏克蘭加入北約可能是夢一場。（圖取自facebook.com/zelenskiy95）

● 烏克蘭總統：加入北約可能夢一場

在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會後的聯合記者會上，澤倫斯基雖再次強調加入北約是出於烏克蘭國家安全，此一目標已載入憲法，但也承認隨烏克蘭目前幾被俄軍包圍，諸如美國等盟友卻堅稱不會在俄國入侵時派兵助戰，讓他們的處境備感艱難。

澤倫斯基說：「烏克蘭在（爭取入北約）這條路上該走多遠？誰將支持我們？這最終很可能只是夢一場。」

法新社報導，聯合國方面，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）仍堅持，俄烏危機除外交解決別無他途，警告若放棄外交折衝走向對抗，不啻跳崖。

在基輔與澤倫斯基會談後，德國總理蕭茲在兩人聯合記者會重申，俄國在邊境陳兵毫無正當性，誓言柏林會與盟邦繼續支持烏克蘭的安全與獨立自主。

● 人心鎮定 基輔一切如常

「華爾街日報」報導，儘管戰雲密布，烏克蘭首都基輔表面上看仍一切如常，店內貨品充足、餐廳與酒吧人潮未減，不少情侶手持情人節花束，基輔歌劇院昨晚演出「羅密歐與茱麗葉」。街上的提款機依然吐鈔正常，沒有人堆沙包或以膠布封窗。

基輔聞不出恐慌氣氛，與2014年克里米亞遭俄國兼併、烏東頓巴斯（Donbas）地區爆發戰事時人心惶惶的景象大相逕庭。

27歲的阿納斯塔西亞（Anastasia）是在基輔的一名資訊科技從業人員，她說會留在當地，至少目前還不打算離開，「我不想製造恐慌，盼能繼續正常生活」。

不過她說已準備好隨時能走的行李，裡面有急救包、證件、現金與裝電池的收音機，也在準備地圖以免手機屆時不通與無法上網，有需要就隨時動身前往西部的父母家中，她的醫師男友則會在開戰後參軍。（譯者：陳亦偉）1110215