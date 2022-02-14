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俄烏邊境緊張
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俄烏戰火一觸即發 烏克蘭權貴富商包機逃離

2022/2/14 22:44
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（中央社基輔14日綜合外電報導）「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）新聞網站今天報導，在烏克蘭與俄羅斯情勢已達沸點、西方國家下令公民離開之際，烏克蘭權貴及富商正逃離該國。

「烏克蘭真理報」引述飛航日誌報導，昨天至少有20架班機從烏克蘭首都基輔（Kyiv）離開，多於過去6年來任何時間點觀測到的班機數量。

烏克蘭最有錢的兩個人－亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）及平丘克（Viktor Pinchuk）－也在報導提及的逃亡人士中。

烏克蘭船運富豪斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser）及農業大亨尼斯特倫柯（Vadim Nesterenko）昨天也已離開該國。

據報導，烏克蘭億萬富豪、親俄政黨「反對平台－為了生活」（Opposition Platform－For Life）代表阿布拉莫維奇（Igor Abramovich）已為黨員及他們的家人包機飛往維也納（Vienna），機上載有50人。（譯者：陳正健）1110214

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