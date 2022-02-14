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西方籲公民離烏克蘭 他搭上回鄉班機不禁鬆口氣

2022/2/14 11:12
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（中央社基輔13日綜合外電報導）摩洛哥企業家博贊（Aimrane Bouziane）看到自己要搭的班機在登機資訊看板上亮起「登機」字樣，不禁鬆了一口氣，但他擔心，烏克蘭空域可能很快就會關閉。

法新社報導，23歲的他通關前表示：「我認為現在最明智的選擇，就是離開烏克蘭。」

「我離開是因為時局，因為我珍惜生命。」

荷蘭皇家航空公司（KLM）以10多萬俄羅斯大軍在烏克蘭邊界演習構成危險為由取消飛烏航班後，這個前蘇聯加盟國與全世界的空中聯繫似乎岌岌可危。

華盛頓警告俄羅斯入侵烏克蘭在即，分析家也預測，由於保險成本高昂，其他國際航空公司也可能很快就會停飛基輔。

一家烏克蘭廉價航空公司必須轉降從葡萄牙飛來的班機，讓機上175名乘客降落在摩爾多瓦（Moldova）之後，氣氛更是沸騰。

烏克蘭外交部試圖為受困民眾安排巴士，西方也有越來越多政府敦促公民，如果可能，盡快離開烏克蘭。

美國運動教練魯辛斯（Denis Lucins）表示，他不顧美國旅遊指示，飛來基輔探視妻子和7歲大的兒子。

美國警告戰事一觸即發，但魯辛斯表示：「我個人不認為會有什麼事發生。」

「但可惜沒人能了解（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的心。」

基輔波里斯皮爾機場（Boryspil International Airport）的氣氛放鬆，一如基輔各地與烏克蘭其他城市，寒冬中，陽光灑入航站大廈，旅客們平靜地喝著咖啡，吃著蛋糕。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110214

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