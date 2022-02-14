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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/252

傳放棄加入北約換俄羅斯不入侵 烏克蘭否認

2022/2/14 16:59（2/14 17:20 更新）
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BBC報導，基輔可能放棄加入北約以避免與俄羅斯開戰，烏克蘭駐英大使隨後否認。圖為烏克蘭軍隊。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
BBC報導，基輔可能放棄加入北約以避免與俄羅斯開戰，烏克蘭駐英大使隨後否認。圖為烏克蘭軍隊。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭駐英國大使說法報導，為避免與俄羅斯開戰，基輔可能會做出巨大讓步，放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的計畫。但這說法隨後遭否認。

烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）在報導發出後澄清，烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他也告訴BBC，很欣慰讓他有澄清稍早說法的機會。

普萊斯塔可先前告訴BBC，烏克蘭對加入這個大西洋軍事聯盟的目標願意採取「彈性」作法。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前稱烏克蘭加入北約會觸發戰爭。

當時被問到基輔是否願意改變加入北約立場時，普萊斯塔可回答：「我們或許會…尤其在如此被威脅、勒索、逼到絕境的情況下。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）也告訴路透社，烏克蘭已經通過憲法修正案，把加入歐盟和北約作為國家基本方針寫入憲法，烏克蘭會繼續把這個目標視為絕對優先。

他表示：「這個路線圖不僅寫入憲法，也得到當局和社會的完全認同。大使先生使用了彈性這個字眼，我想應該給他機會解釋他的實際想法。」

面對邊境緊張情勢升高，烏克蘭已經呼籲與俄羅斯和其他重要歐洲國家，於48小時內召開會議研議。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄方先前無視烏克蘭要求俄國解釋為何在邊境集結大軍的正式請求。

他稱，下一步動作是在48小時內舉行會議，要求俄方釐清計畫。

烏克蘭不是北約會員國，但從2008年起就獲承諾有朝一日可以加入這個組織，但這也等同把美國領導的聯盟勢力推進至俄羅斯邊境。

蒲亭曾表明，烏克蘭和北約關係越來越緊密，可能會成為北約劍指俄羅斯的踏腳石，並稱俄羅斯必須劃下「紅線」，避免這件事情發生。

近幾週以來，俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過10萬大軍和重武裝，已進入攻擊範圍，促使美國和其北約盟國示警，開戰恐迫在眉睫。

莫斯科當局否認計劃發動攻擊，稱這些都是軍事演習，但也對北約提出書面要求，要北約承諾不再朝東歐擴展勢力，包括烏克蘭，但已遭北約拒絕。

白宮表示，美國總統拜登13日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，同意繼續以外交努力化解危機。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110214

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