俄烏緊張升溫 拜登烏克蘭總統通話重申美國支持

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）外傳俄羅斯計劃16日入侵烏克蘭，美國總統拜登今天與烏克蘭總統澤倫斯基進行約1小時通話。拜登重申美國對烏克蘭支持，強調若俄國入侵，美國將聯合盟友「迅速果斷」回應。

路透社12日引述一位不具名美國官員表示，美方所獲得情報資訊顯示，俄羅斯目前鎖定於16日入侵烏克蘭，俄烏戰火彷彿一觸即發。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國防部發言人柯比（John Kirby）雖不願多談情報機構是否認為俄國考慮16日發動攻擊。但美國官員坦承，拜登（Joe Biden）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）12日進行長達1小時的通話，並未對烏克蘭對峙情勢帶來任何重大改變。

在西方國家外交斡旋遲遲未見曙光之際，拜登今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申美國對烏克蘭主權與領土完整的承諾。白宮官員說，兩人通話51分鐘。

根據白宮公布的通話摘要，拜登清楚向澤倫斯基表明，若俄羅斯進一步侵犯烏克蘭，美國將聯合盟友和夥伴，「迅速、果斷地回應」。雙方同意應持續尋求外交與嚇阻並進做法，以回應俄國在烏克蘭邊境陳兵。

俄烏緊張升溫之際，蘇利文今天接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時再次呼籲目前在烏克蘭的美國人民應儘速離開。他強調，若俄國入侵烏克蘭，美國不會像當初處理阿富汗撤軍時一樣，派兵撤離當地民眾。（編輯：郭中翰）1110214

影片來源：Face the Nation