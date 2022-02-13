俄烏戰火一觸即發 拜登外交政策面臨考驗

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）俄羅斯烏克蘭邊境緊張局勢不斷升高，儘管美國試圖外交解決，但俄羅斯不為所動，讓自認外交老手的美國總統拜登毫無對策。在阿富汗倉促撤軍遭抨擊後，拜登外交政策再度面臨嚴重考驗。

一連數日，從總統、白宮國安顧問到國務卿，美方主管外交高層頻頻警告，指稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，時間可能就在本月北京冬季奧運舉辦期間，呼籲仍滯留烏克蘭的美國公民儘速撤離。

五角大廈也增派3000名陸軍前往波蘭。連同2月初的2000人，增派歐洲的美軍已達到5000人，目的在「讓我們的北大西洋公約組織（NATO）盟邦安心，並嚇阻任何對北約東翼可能的進犯」。

另一方面，拜登（Joe Biden）今天再度與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。在約1小時的通話中，儘管拜登揚言倘若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將會果斷回應，並讓俄羅斯迅速付出嚴重代價，但美方官員坦言，今天的對話並未對烏克蘭對峙情勢帶來任何重大改變。

這等同宣告拜登政府數個月來的外交斡旋並未成功。

拜登縱橫美國政壇超過40年，30多年的參議員生涯主要在外交委員會，還曾擔任參議院外委會主席。擔任副總統期間，也協助外交經驗不足的總統歐巴馬（Barack Obama）處理國際事務。拜登去年初入主白宮時，外界期待他能匡正前任總統川普（Donald Trump）毫無章法的個人外交亂象，重拾美國國際霸主地位。

但去年夏天美軍在阿富汗狼狽撤軍，讓外界開始質疑自詡為外交老手的拜登是否已無法掌握國際關係的脈動與細微變化，沒能與時俱進。拜登的外交國安團隊也都是老面孔，標準的建制派，按表操課，外交手法與底線早已讓對手摸得一清二楚。

俄羅斯對烏克蘭虎視眈眈早已不是秘密，但選擇在現在發動攻勢，有評論認為阿富汗毫無章法的撤軍反映美軍戰略規劃能力不足，是蒲亭決定行動的一大因素。

拜登政府的外交政策主軸是聯合盟邦與夥伴共同解決各項議題，也盡可能避免再次涉入他國戰事。在結束阿富汗戰爭時，拜登曾表示，透過大規模軍事行動改造他國的時代將告終。

這番話聽在蒲亭耳裡，可認定若俄羅斯入侵烏克蘭，不用擔心美軍強勢回擊。而拜登也確實表達了不會派遣美軍進入烏克蘭境內，甚至不會為了撤僑派兵，因為這可能引發「一場世界大戰」。

相較於拜登底牌盡出，蒲亭這邊倒是好整以暇。從今天兩人的通話，由原先俄羅斯方面提出的14日提前至美方要求的12日，就可以知道美俄哪方更擔憂戰事爆發。

對蒲亭而言，這場俄烏邊境危機他已贏得第一場戰役。因為他已成功讓國際再度認知俄羅斯仍是軍事強權，一吐過去幾年只能看著中國國家主席習近平占據世界舞台的悶氣，也成功利用美中摩擦的機會將中國這個小老弟拉回己方陣營。

至於是否決定入侵烏克蘭，就要看拜登領導的西方世界怎麼回應蒲亭的要求了。（編輯：郭中翰）1110213