美俄領袖通話無突破 克宮譴責美歇斯底里達頂點

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美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭（圖）12日針對烏克蘭危機通話1小時，但未帶來重大改變。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）美國總統拜登和俄羅斯總統蒲亭今天針對烏克蘭危機進行一小時通話，但未帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示蒲亭和拜登同意繼續對話。

法新社報導，拜登（Joe Biden）和蒲亭（Vladimir Putin）通話結束後，克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）在電話會議上表示：「歇斯底里已達到頂點。」

鄂夏柯夫說，美方要求安排拜登和蒲亭於12日通話，即使這次通話原本計畫於14日登場。在華盛頓當局警告指稱俄羅斯「隨時」可能展開全面入侵烏克蘭後，兩國領袖進行通話。

鄂夏柯夫抱怨稱，美方甚至釋出「俄羅斯入侵日期」。他告訴記者：「我們無法理解為何有關我們意圖的不實資訊會交給媒體。」

他說，蒲亭再次表達不滿，指責西方國家持續武裝烏克蘭，而基輔當局一直在暗中破壞西方斡旋達成的旨在終結烏東多年衝突和平協議。

與此同時，鄂夏柯夫形容兩國領袖歷時一小時的通話「不偏不倚且講求實際」，並稱「兩國總統同意在各層面繼續接觸」。

俄羅斯要求西方提供具拘束力安全保證，包括承諾自東歐撤離北大西洋公約組織（NATO）部隊以及絕不讓烏克蘭加入北約等。

華盛頓已直截了當拒絕俄方要求，但願意與莫斯科討論新的歐洲裁軍協議。

鄂夏柯夫表示，俄方準備對華盛頓和北約的提議做出回應，莫斯科將會把拜登的觀點納入考量，「俄方將會仔細分析拜登的疑慮」。

路透社報導，克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭今天告訴美國總統拜登，莫斯科將會檢討拜登今天在通話時提出的解決俄羅斯安全要求的構想，但那些構想仍未解決莫斯科的主要疑慮。

由於俄羅斯在烏克蘭周邊集結重兵，俄烏邊境情勢緊繃，助長各界擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭的憂慮，但俄羅斯一再否認有此計畫。拜登和蒲亭在此背景下安排通話。

克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫向記者簡報時，形容這次通話務實，但也表示，這是在西方對俄國即將入侵烏克蘭的「歇斯底里」背景下進行對話。

鄂夏柯夫表示，由於歇斯底里不斷升高，拜登要求今天就進行通話。他說：「在圍繞烏克蘭緊張情勢的脈絡下，拜登一如預料提及可能祭出對俄嚴厲制裁，但那不是他與俄羅斯領導人相當冗長對話的焦點。」

鄂夏柯夫表示，拜登提出解決俄羅斯去年底向西方提出一連串安全要求的一些想法，包括否決烏克蘭加入北約等。「我要立即指出，蒲亭總統回應的精神是，俄方將會仔細分析拜登表達的想法，且無疑會把它們納入考量。」

「但很不幸的，那些想法並未觸及俄方提議的核心關鍵元素。」

鄂夏柯夫指出，拜登的構想，大抵是重提美國和北約先前於1月26日對俄羅斯安全要求的反提案。

他又說，俄羅斯實際上已研擬完成對那些反提案的回應，且很快就會宣布。鄂夏柯夫還說，蒲亭告訴拜登，他認為西方國家未對烏克蘭足夠施壓，要求它落實履行針對烏東衝突的明斯克（Minsk）和平協議。（譯者：劉學源）1110213