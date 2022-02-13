俄烏邊境危機 歐盟未撤外交使團將依情勢因應

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）美國多次指稱俄羅斯可能入侵烏克蘭，下令多數美國僱員離開位於基輔的大使館，但歐洲聯盟今晚強調，外交使節團仍留守當地為歐盟公民服務，後續將依據情勢因應。

美國官方連日發出多次警告，指稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧舉辦期間發生。美國國務院也下令多數美國僱員離開位於烏克蘭首都基輔的大使館，也呼籲美國公民不應前往烏克蘭，在烏克蘭的民眾應立即離開當地。

而網路上也流傳歐盟開始撤離外交人員，但今晚歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）澄清表示，歐盟外交使節團仍留在基輔，繼續為歐盟公民提供支持，並與烏克蘭政府合作。

但波瑞爾也指出，出於安全考量，後續將根據需要調整外交人員工作和對歐盟公民的旅行建議。

波瑞爾2月7日訪問美國時曾表示，歐洲正遭遇冷戰結束以來最嚴重安全威脅；但他強調，在烏克蘭問題上仍有「可能」與俄羅斯尋獲外交解決方案。

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另外歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯（Matti Maasikas）今天也在社群媒體發文說明他仍在基輔，並貼出今天所有歐盟成員國駐基輔大使齊聚一堂的照片，強調歐盟外交使節團不但未撤離，更進一步討論關於情勢及協調支持烏克蘭的計畫。

隨俄烏邊境情勢緊繃，包括英國、德國、荷蘭及比利時等愈來愈多歐洲國家對烏克蘭發出旅遊警告，除示警民眾勿前往，另強烈呼籲留在當地的民眾儘快離開。（編輯：劉學源）1110213