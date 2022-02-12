彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）彭博引述3名資深官員報導，拜登政府日益相信，中國正評估美國對烏克蘭危機的反應，以作為美國將如何處理北京對台灣加劇挑釁行動的試金石。

彭博指出，在俄烏緊張升高之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週仍決定按計畫出訪澳洲，是基於幾項議題，其一是為了強調，拜登政府致力將政策重心移向亞洲，即便歐洲可能發生戰爭，也不會因此打消念頭。

根據上述官員，布林肯本週仍出訪澳洲的其他原因，是因為美國認定其在印太地區的長期安全利益，也與其如何有效因應別處危機有關，美國正試圖在印太地區強化新聯盟。

布林肯11日於墨爾本會見澳洲、印度及日本外長後，在未直接點名中國的情況下於記者會上表示：「其他人正在觀察，其他人正在觀望我們，看我們會如何回應。」

美國官員指出，他們相信習近平政府正檢視北大西洋公約組織（NATO）的凝聚力，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於靠近烏克蘭邊界集結大軍之際，北約正試圖使俄軍撤離。

美國與歐洲間的團結已出現一些裂痕，主要是基於制裁俄羅斯的範圍，如果俄國發動入侵，或採取接近戰爭的手段，破壞烏克蘭穩定或損害該國，美歐將對俄祭出制裁。

一名官員指稱，習近平與蒲亭間前所未見的密切關係，也加劇白宮內部的擔憂，美國中央情報局（CIA）正仔細檢視這兩名領袖上週親自會面後發表的逾5000字聯合聲明。

儘管俄中長期以來利益重疊，兩國關係經常是基於便利性，而非真的夥伴關係，但一名官員指稱，中俄聯合聲明似乎代表它們的發聲，宣示中俄將在所處地區各自建立區域影響力。（譯者：陳正健）1110212