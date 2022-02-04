中俄呼籲北約停止擴張 莫斯科支持北京對台立場

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯和中國今天在聯合聲明中呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張，同時莫斯科表示，完全支持北京當局對台灣的立場，並且反對任何形式的台獨。

路透社報導，這份聲明是在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問中國出席冬季奧運開幕式期間發表，內容包括對美國的嚴厲批評。

克里姆林宮（Kremlin）表示，蒲亭和中國國家主席習近平在北京舉行熱絡的會談，兩人描述中俄關係是具有特殊意義的夥伴關係。

在中俄與西方國家關係高度緊張之際，蒲亭也公布與中國的一項重要新天然氣協議，這是中俄關係深化的另一個跡象。

聯合聲明表示：「俄方重申支持一中原則，認為台灣是中國不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。」

中俄兩國也表示，擔心「美國發展全球飛彈防禦系統並在世界各地進行部署的計畫，以及打造高精準度非核武器用以進行解除武裝的打擊和其他戰略目標的能力」。

他們表示，反對以美國為首的NATO進一步擴大，並呼籲NATO放棄「意識形態化的冷戰做法」。

法新社報導，中俄還在聯合聲明中譴責美國的負面影響，指責美方破壞歐洲和亞太地區的和平與穩定。

中俄也表示，他們對美國、英國和澳洲組成的AUKUS防衛聯盟「深感關切」，尤其是美英澳在核動力潛艦上的合作。

他們表示：「俄國和中國相信這樣的行動與確保（亞太地區）安全和永續發展的任務正好相反，反而加大了展開軍備競賽的危險」。

中俄今天也簽署包括能源交易在內的戰略協議。據估計，相關油氣交易價值總計約1175億美元。

俄國能源巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）和中國石油天然氣集團簽署一份合約，將經哈薩克向中國供應1億噸石油，協議為期10年。

中國石油天然氣集團也與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署天然氣供應合約。俄羅斯天然氣工業公司表示，一旦天然氣供應能力達到滿載，供應量將增加100億立方公尺，總計將達到每年480億立方公尺。

在蒲亭與習近平會晤宣布這項新天然氣協議後，俄羅斯貨幣盧布（Rouble）今天上漲約1%，能源股也隨之揚升。

與此同時，俄羅斯國家農業監管機構今天表示，中國將允許來自俄國所有地區的小麥和大麥進口，而非僅限於特定州或地區。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110204