中俄元首會晤 美重申歐洲不穩定影響中利益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）俄羅斯總統蒲亭將於北京冬奧期間會晤中國領導人習近平，白宮發言人莎琪表示，歐洲不穩定局勢將影響中國在全球利益。

蒲亭（Vladimir Putin）將與習近平面對面會談，由於正值俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升高之際，外界關注兩人的會談內容。

莎琪（Jen Psaki）今天在例行媒體簡報被問及對此事看法時先是輕描淡寫地表示，外交會談一直在進行。

她並重申美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前與中國外交部長王毅通話內容表示，布林肯向王毅強調俄羅斯進一步侵略所帶來的全球安全與經濟風險，並表示緩和局勢與採取外交途徑是負責任的作法。

莎琪指出，這是美國持續傳達的訊息，歐洲不穩定局勢將影響中國在全球的利益，中國也清楚這一點。

但她也表示，美方有自己透過國際同僚的溝通方式，會持續進行並繼續捍衛全球價值。

基於中國侵犯人權舉動，不少西方國家宣布外交抵制即將在北京開幕的冬季奧運會，蒲亭是少數出席的國家元首。克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）日前表示，蒲亭將於冬奧4日開幕當天與習近平共進午餐，對國際安全表達共同看法，並討論擴大天然氣和金融合作。媒體也報導，中俄雙方可能簽署超過15項協議。（編輯：韋樞）1100204