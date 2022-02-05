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中俄聯合聲明貶損國家主權 外交部：嚴厲譴責

2022/2/5 10:41
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（中央社記者葉素萍台北5日電）外交部今天說，中國與俄羅斯4日發布聯合聲明，俄羅斯重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述，外交部嚴厲譴責。

外交部今天發布新聞稿指出，中國與俄羅斯4日晚間發布「中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」中，俄羅斯重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部表達嚴正抗議。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民，無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變這個事實。

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外交部強調，中國政府無權在國際上代表台灣，更不應將其虛構的「一個中國原則」，強迫其他國家、國際組織及國際企業做出違背意願與事實的不實論述。中國政府持續在國際社會妄稱「台灣屬於中華人民共和國」的做法，與其慣於製造錯假訊息的低劣手法如出一轍，不僅徒增台灣人民對於中國政府蠻橫霸凌的反感與厭惡，更讓世界各國認清中國共產黨政權侵略擴張、破壞和平的猙獰面目。

外交部說，值此全球關注冬季奧運賽事、紛紛為各國運動員加油喝彩、也關注中國人權劣行之際，中國政府藉與俄羅斯高峰會操弄威權主義擴張，有辱奧林匹克五環（The Olympic Rings）所揭櫫的和平精神，這將遭台灣人民唾棄，也會被民主國家感到不齒。（編輯：張良知）1110205

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