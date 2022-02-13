蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登（左）和俄羅斯總統蒲亭（右）12日針對烏克蘭情勢通話1小時又2分鐘，但未帶來任何重大改變。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約12日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵，使美俄兩大核武強權陷入外交僵局。是什麼因素讓俄國總統蒲亭尋釁？美國總統拜登是否握有足夠交涉籌碼？北大西洋公約組織（NATO）又會受到何種影響？

美國有線電視新聞網（CNN）以電子郵件求教美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage），基瑪吉專精美俄關係，提倡與俄國往來，對俄國的觀點細膩入微。訪問內容以問答形式節錄如下：

● 俄國與西方對峙是在爭什麼？

「若稱美蘇冷戰是資本主義與共產主義之爭，當前俄國與西方對峙為哪樁？」基瑪吉指出，當前局勢不若冷戰影響廣泛，核心議題在爭奪中東歐影響力。

時至今日，歐洲已無鐵幕，俄國與歐洲之間不再清楚劃界。在這種模糊情勢中，卻存在兩種截然不同的世界觀。

在美國眼中，歐洲個別國家完全獨立，有權自行決定安全、貿易和結盟等事務；俄羅斯則自認在西側邊界沿線有一塊利益特權區，為了安全和威望，俄國企求這塊區域的影響力和尊敬，而且願意部署軍力來回應在特權區內受挫的情況。

烏克蘭剛好夾在這場競賽的中間，自2014年起，莫斯科與華府都把烏克蘭看作是歐洲未來走向的指標。

● 北約聯盟正走向終點？

「現在德國希望完成連結俄國的天然氣管線，法國尋求讓歐洲更加獨立自主，是否代表二戰過後的北約聯盟開始走向終點？」

基瑪吉認為，情況完全不是這麼一回事，北約一直以來都有點不受控。

法國在冷戰期間有一陣子正式與北約拉開距離；1980年代初期，美國在歐洲部署飛彈，讓德國等地出現大規模抗議；北約成員國之間對於越戰和伊拉克戰爭的意見也存在重大分歧。所以說，北約內部議程和態度相左並非新鮮事。

退一步想，自2021年12月當前危機步入高點以來，北約聯盟其實相當團結。

迄今北約已經齊力完成3件事：其一，透過訓練和提供烏克蘭軍事援助措施，個別北約盟國也貢獻了烏克蘭的軍備能力；其二，明白指出烏俄作戰未直接牽涉北約，因為烏克蘭非盟國，北約本身不會在烏克蘭作戰；其三，嚴肅看待波蘭、羅馬尼亞、波羅的海國家新生的焦慮，這些焦慮有些源自於烏克蘭可能發生戰爭，有些則源於俄國在白俄羅斯境內部署兵力和硬體。

除此之外，北約還向俄國表明不會讓步，不會順從蒲亭（Vladimir Putin）對北約的要求，回到1997年的狀態；不會停止對新成員國開放門戶的政策；不排除接納烏克蘭入盟。在這些重要議題上，北約過去3個月的團結程度令人印象深刻。

● 北約該繼續向東歐擴張嗎？

「美國與北約國家正式拒絕俄羅斯要求，不禁止烏克蘭加入北約，北約應該繼續在東歐擴張的事業嗎？」

基瑪吉認為，北約不應繼續在東歐擴張，而且實際上北約已對摩爾多瓦、烏克蘭、白俄羅斯採取這樣子的政策。

摩爾多瓦境內存在冷衝突（frozen conflict，武裝衝突結束但沒有和平協議或其他各方滿意的方案，衝突隨時會重啟，這裡指的是摩爾多瓦的分離獨立區外聶斯特，Transdniestria），且摩爾多瓦境內有俄軍進駐。

白俄過去幾個月實質上已被俄國兼併，而且白俄與俄國部隊長期整合在一起，在此情況下白俄不可能加入北約；烏克蘭的克里米亞半島與東部部分土地則遭俄軍占據。這些都是北約在東歐擴張會碰上的實際難題。

換個角度來看，北約已有30個成員國，東側界線綿長、參差不齊又不穩定。新成員加入會伴隨新的軍事承諾，而且北約未來將面臨捍衛既有成員國的嚴峻挑戰。

基瑪吉表示，設限可能是痛苦的，這包括拒絕夥伴和友邦，有其風險，但北約現在是時候自制，這不是為了俄國著想，而是為了北約本身的一致性和自衛能力。

● 俄國近年已先後侵吞其他地區，當今局勢為何不同？

CNN詢問，基瑪吉曾撰文稱不應允許俄國侵略或瓜分歐洲國家，但俄國2014年已併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，2008年併吞喬治亞共和國部分地區。當今局勢不同於以往的理由為何？

基瑪吉表示，喬治亞共和國在2008年、烏克蘭在2014年後仍維持基本主權，眼下則存在兩個可能改變平衡的隱憂，其中比較戲劇性的疑慮是：萬一俄國動用集結在邊界的全部兵力侵略烏克蘭，可能會使政府倒台，並且／或是瓜分走烏克蘭大塊領土，這不只是蠶食烏克蘭主權，而是廢止烏克蘭主權。

另一項疑慮則是俄方的切香腸行徑。烏克蘭戰事若擴大，當然會讓人擔心俄國可能會改變邊界多少次，接著逕行重劃歐洲地圖。如果置之不理，俄國即使是吞掉烏克蘭一小塊領土，情況都可能往危險方向發展。

要是在歐洲，邊界和主權實質上成為博弈籌碼，能讓少數玩家恣意重新安排，可以確定在這個不穩定的強權遊藝場中，沒有人安全無虞、沒有事情會是肯定的。

基瑪吉另提到，俄國過去一年來對白俄的準併吞（quasi-annexation）也是問題。

● 蒲亭的新外交路線為何？他為何改變？

基瑪吉指出，蒲亭的外交作風變得挑釁、咄咄逼人且倉促，他下達最後通牒，行徑魯莽彷彿立刻就要答案，這在外交上一般很不尋常，對俄國外交來說尤其如此。

基瑪吉猜測，蒲亭改變的理由之一可能是挫折感。蒲亭覺得俄國自1991年起一直接受西方訓話和說教，而且北約擴張一直是華府方面獨自行動，華府還認為自己不僅有權在西歐頤指氣使，在俄國門前如烏克蘭等地也能如此，這對蒲亭來說不能接受。

蒲亭對西方心懷不平和憤懣，並藉這次危機表達出來。

另一個理由可能是自信心或傲慢。蒲亭掌握龐大軍權，且已展現出他有意（在烏克蘭、喬治亞共和國、敘利亞等地）動用軍權。他有理由認為這種程度的軍事力量給他籌碼，而且他也認為他手中的籌碼，與西方對他的敬意並不對等。

另一個讓他有自信的理由是他與中國的關係，這是他在2014年尚未掌握的，這種關係可能使他認為自己能挺住或克服西方的對抗或壓力。此外，他亦認為自己在2015年進軍敘利亞成功，還可能以為在外交政策上他連連獲勝。

看扁西方也可能是讓他行動的原因。據稱他認為，西方正在走下坡，勢力不若以往；美國外交政策不自量力又失敗（如伊拉克、阿富汗情況），且美國內部分裂，對歐洲安全承諾說的比投入的多；歐洲方面不管是歐洲聯盟（EU）或歐洲個別國家都很虛弱，缺乏有組織的軍事力量，還怕死了軍事衝突。

在這些情況下，衝突威脅可能讓俄國成功贏得讓步。

蒲亭也比西方領袖更加認為，全球情勢在過去10年左右已經改變，更有利於俄國且不利西方，某方面來說局面正在扭轉。

● 美國有足夠籌碼讓俄國不攻烏克蘭嗎？

雖然美國總統拜登（Joe Biden）承諾美軍不會直接涉入俄烏戰爭，但基瑪吉坦言美國沒有足夠籌碼。能夠帶來改變的是提供空軍戰力和派遣美軍進入烏克蘭，這麼做才有可能阻止蒲亭。蒲亭得非常認真看待經濟制裁威脅，但他應該在集結兵力之前就已料到。

美國手中能讓俄國遠離烏克蘭的外交籌碼，則包括屈從於俄國要求，這絕非拜登希望或會做的事。

若蒲亭未擴大在烏克蘭的戰事，原因則包括：他一開始就沒打算這麼做、他看到歐美關係結構出現一些裂痕，抑或是他開始贏得烏克蘭政府的讓步。

除了維持跨大西洋團結，美國未能扮演決定性因素，蒲亭決意進不進攻烏克蘭的成本效益分析更重要，現在情況確實取決於他。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110213