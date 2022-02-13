荷航開停飛第一槍 烏克蘭不認為有關閉領空必要

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（中央社基輔13日綜合外電報導）在美國發出警告，指稱俄羅斯部隊可能隨時入侵烏克蘭東部後，俄烏緊張情勢升溫之際，一名烏克蘭高階官員今天表示，基輔不認為有必要關閉領空。

荷蘭皇家航空（KLM）昨天宣布，將立即停止飛往烏克蘭的航班。烏克蘭航空公司SkyUp今天表示，他們的一架航班因遭到飛機出租方禁止進入烏克蘭領空，而被迫改道。德國漢莎航空（Lufthansa）今天也說，正在考慮暫停飛往烏克蘭。

不過，烏克蘭總統幕僚長的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴路透社：「最重要的一點是，烏克蘭自己不認為有關閉領空必要。這麼做沒意義。而且我認為，這有點像是局部封鎖（烏克蘭）。」

他還說：「如果特定航空公司決定重新安排航班，那絕對與我國的決定或政策無關。」

美國和西方盟邦及其他國家已持續縮減或撤離駐烏克蘭使館人員，並已建議自身國民在情勢緊繃期間勿前往烏克蘭。

美國聲稱，在烏克蘭邊界附近部署10萬多大軍的俄羅斯，可能隨時入侵這個鄰國。莫斯科則否認任何這類計畫，還形容華府的警告是「歇斯底里」。

SkyUp今天發布聲明表示，旗下一架航班昨天原本載運175名乘客從葡萄牙的馬迪拉（Madeira）飛往烏克蘭首都基輔，卻遭到總部在愛爾蘭的飛機出租公司不准進入烏克蘭領空，而被迫改降落在摩爾多瓦（Moldova）。

法新社報導，SkyUp指出：「儘管我們盡了最大努力，烏克蘭政府也準備和租賃公司對話，但即使班機已在飛行途中，飛機的所有人仍斷然拒絕（允許進入烏克蘭）。」

SkyUp說，他們正在努力安排將機上所有乘客從摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）送到基輔。烏克蘭外交部也表示，正在幫忙安排運送乘客的巴士。

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荷航12日表示，根據荷蘭政府的「旅行建議更新及全面性安全分析」，即日起暫停飛往烏克蘭的班機，原訂當晚飛往基輔的下一個航班將予取消。

2014年7月烏克蘭東部分離勢力衝突正熾之際，馬來西亞航空（Malaysia Airlines）的MH17班機從荷蘭首都阿姆斯特丹飛往吉隆坡時，正是在烏東上空遭擊落，造成298人喪生，其中2/3乘客是荷蘭籍。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110213