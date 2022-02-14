與老友蒲亭長談 芬蘭總統：氛圍有變俄烏恐開戰

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芬蘭總統尼尼斯托（前左）為俄羅斯總統蒲亭（前右）的長年友人，他對俄國與烏克蘭的和平前景不甚樂觀，警告兩國可能爆發戰事。圖為兩人2019年會面。（圖取自facebook.com/niinisto）

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（中央社赫爾辛基14日綜合外電報導）芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）為俄羅斯總統蒲亭的長年友人，是解讀東、西歐政治氛圍的要角，他對俄國與烏克蘭的和平前景不甚樂觀，警告兩國可能爆發戰事。

「紐約時報」（New York Times）報導，尼尼斯托是與蒲亭（Vladimir Putin）打交道時間最長、且經驗最豐富的歐洲元首，在俄國再次入侵烏克蘭的威脅升高之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及其他世界領袖急欲得知，尼尼斯托如何看待烏俄危機，而他在電話交談中給予了建言 。

尼尼斯托表示，多國領袖問他如何看待俄烏情勢，而這就是他試圖幫上忙之處，因為領袖們知道他了解蒲亭。反過來說，蒲亭有時也會告訴他，他不妨向自己的西方友人傳達某些事情。

尼尼斯托指出，他的角色不僅是穿梭於東、西歐間的北歐信使，更是雙方邊境間的口譯員，向兩邊解釋彼此的想法。

此前，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）曾多年領導歐洲與蒲亭的協商，在她去年離開政治舞台後，尼尼斯托的角色雖較小，但變得至關重要，尤其是在俄烏間戰鼓聲更加響亮之際。

但尼尼斯托對俄烏情勢不甚樂觀。他表示，在他上月與蒲亭進行最後一次長談的前後，他察覺蒲亭出現變化。尼尼斯托指出：「他的心態、決心與果斷，顯然不同以往。」他相信，蒲亭覺得自己該把握「現在所擁有的勢頭」。

尼尼斯托指稱，難以想像俄烏情勢會恢復到昔日樣貌。俄國堅持明斯克協議必須獲得信守，但雙方對此有歧見。歸根結底，在可見的未來，俄國剩下的選項將是施壓歐洲，並向美國提出要求，否則將發動「戰爭」。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110214