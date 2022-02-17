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俄烏邊境緊張
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撤軍是幌子？美官員：俄加派7000士兵至烏克蘭邊境

2022/2/17 09:41（2/17 10:02 更新）
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烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊。（中央社製圖）
烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊。（中央社製圖）
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（中央社記者江今葉華盛頓16日專電）俄羅斯宣稱已開始撤離部分部隊的說法，今天遭到美國反駁。美國資深官員表示，俄羅斯近來在烏克蘭邊境增派7000名士兵，俄羅斯私下仍在為戰爭動員。

俄羅斯國防部之前表示，俄軍在克里米亞的軍事演習已結束，已撤出戰車等軍備及部隊，並公布相關影像。莫斯科當局宣布，已從與烏克蘭邊境撤出首批軍隊。

美國資深官員今天在電話簡報中反駁俄羅斯說法。這位官員表示，俄羅斯政府昨天表明正在從烏克蘭邊境撤軍，他們的這個說法受到很多關注，但「我們現在知道這是不實的」。

這位官員還透露，過去幾天俄羅斯在烏克蘭邊境增兵7000人，其中一些16日才抵達。對於俄羅斯聲稱對外交手段抱持公開態度，但官員說，「每個跡象都表明，他們只是公開有意對話並聲稱要緩解局勢，但私下在為戰爭動員」。

這位資深官員也警告，俄羅斯隨時可能以虛假藉口發動襲擊，包括聲稱北大西洋公約組織（NATO）活動或是入侵俄羅斯領土等，可以預期未來幾天俄羅斯官方媒體還會有更多虛假報導，「我們不知道這些虛假藉口會採取什麼形式，但我們希望全球做好準備」。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天透露，俄羅斯在烏克蘭邊境的駐軍達到1萬5000人。對於俄羅斯開始撤軍的傳言，他說：「這很好，但我們還未確認這一點，我們還沒有證實俄羅斯軍隊正在返回他們的基地。事實上，我們的分析認為他們仍非常具有威脅性。」（編輯：郭中翰）1110217

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