商討烏克蘭危機 法總統府：拜登與蒲亭同意舉行峰會
2022/2/21 09:38（2/21 10:45 更新）
法國總統府21日表示，美國總統拜登（左）和俄羅斯總統蒲亭（右）同意針對烏克蘭危機舉行峰會。（左圖取自facebook.com/WhiteHouse，右圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原則上同意針對烏克蘭危機舉行峰會。
路透社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee palace）表示，峰會「主旨將由（美國）國務卿布林肯（Antony Blinken）和（俄國外交）部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於2月24日會面期間進行準備」。
「峰會只能在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行。」
聲明補充說，馬克宏將協助準備討論內容。
白宮尚未回覆路透社記者要求置評的訊息。
艾里賽宮發布聲明之前，馬克宏與大西洋兩岸領袖來來回回地通話。俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍，讓緊張局勢過去一週節節攀升。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110221
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