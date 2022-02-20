馬克宏與蒲亭通話 同意共同推動烏克蘭東部停火

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏的辦公室表示，馬克宏今天與俄羅斯總統蒲亭通電話時，雙方同意推動烏克蘭東部地區停火。也與馬克宏通話的烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲，烏東地區立即停火。

俄國在烏克蘭邊界外集結十餘萬大軍，遭西方指控即將揮軍入侵。目前仍未見俄軍發起攻擊，但烏克蘭政府軍與東部親俄分離主義勢力近日衝突日益激烈，恐將引爆俄烏戰火。

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法新社報導，艾里賽宮（Elysee）表示，馬克宏（Emmanuel Macron）與蒲亭（Vladimir Putin）通話105分鐘，除同意推動烏東停火，他們也同意「必須以外交方式解決當前危機，並應竭盡所能找到解決方法」。俄法兩國外長明日將通話會商。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）推文除呼籲停火，也表示烏克蘭支持在烏克蘭問題三方聯絡小組（Trilateral Contact Group）的架構下進行和平會談。這個小組由烏克蘭、歐洲安全暨合作組織（OSCE）及俄羅斯代表組成。（譯者：林治平）1110220