烏克蘭內政部長視察碰上砲擊 影片拍下眾人奔逃一幕[影]

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影片來源：Radio Free Europe/Radio Liberty

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）等官員昨天視察烏克蘭東部期間似乎碰上砲擊，英國廣播公司（BBC）公布的影片顯示，官員與記者們倉皇奔逃尋找掩護。

根據BBC與自由電台（Radio Liberty），事件發生地點與親俄分離主義者控制的區域相去不遠。

烏克蘭證實這群人已撤到安全庇護地點。據報導，迫擊砲碎片剛好落在莫納斯特斯基幾百公尺範圍內。

2014年，俄國支持的分離主義者取得烏東大片土地控制權；同年，莫斯科當局還兼併了克里米亞（Crimea）半島。

烏東衝突8年，砲擊事件本週急遽增加，外界愈來愈擔心俄羅斯正在鋪路要入侵烏克蘭，意圖扭轉烏國親西方的路線。

克里姆林宮堅稱沒有進犯計畫，然而昨天俄國試射可攜帶核彈頭的飛彈，無益於緩和緊張情勢。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110220