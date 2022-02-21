烏克蘭局勢緊張 俄國白俄延長軍演

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白俄羅斯國防部宣布，俄羅斯將延長在白俄羅斯的軍事演習。圖為19日軍演情形。（美聯社）

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（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）白俄羅斯國防部宣布，俄羅斯將延長在白俄羅斯的軍事演習，這場演習原定昨天結束。

路透社報導，俄羅斯在烏克蘭邊境沿線集結大軍，導致多週來局勢緊張，如今又延長在白俄的演習，讓緊張局勢居高不下。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，此舉只會讓他更加擔心俄羅斯瀕臨入侵烏克蘭邊緣。莫斯科當局一再否認有此計畫。

白俄並未說明俄軍可能會駐紮多久。北大西洋公約組織（NATO）估計，烏克蘭北邊的白俄境內約有3萬名俄軍。北約認為，俄羅斯可能動用在白俄的俄軍，作為攻擊烏克蘭行動的一環。莫斯科當局也否認有此意圖。

白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，延長演習的重點是「確保有適當的因應措施，並讓在我們共同邊界附近不懷好意者的軍事備戰降級」。

法新社提到，白俄當局說，已與俄羅斯決定「持續檢閱」，理由是共同邊境地區的軍事活動增加，以及烏克蘭東部緊張局勢升溫。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110221