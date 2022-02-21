基輔烏東不乏退休長者自願從戎 7旬嬤：讓年輕人死少一些

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俄烏開戰陰影籠罩，烏東71歲的拉德克維奇（中），以及分別為45歲和34歲的兩個兒子羅曼與戴尼斯重返部隊，盼能結束長期衝突。（路透社）

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（中央社基輔/頓內茨克20日綜合外電報導）俄烏開戰陰影籠罩，無論是烏克蘭或烏東親俄區域，都有早已超過退休年齡的長者準備為自家一方而戰參與軍事訓練。

路透社報導，自2014年烏東地區宣布脫離烏克蘭獨立後，烏東分離主義的親俄民兵和烏克蘭政府軍之間已交戰8年，但近日益發頻繁的砲擊讓西方更擔心俄國可能會利用這場衝突作為入侵烏國的藉口，即便俄國否認。

離前線戰壕不到20公里的港口馬立波（Mariupol），有一群人自願挺身加入烏克蘭的國土防衛隊（Territorial Defence），他們在此領取基本武器並接受急救訓練，其中不乏頭髮花白、已在領退休金的長者。

年近六旬的焊接工安東（Anton）表示，他為安全起見已把家人送到烏國中部的親戚家，自己則留在馬立波防守，以免這座城市遭受攻擊。

他說：「如果開戰，我就踩著腳踏車一路衝到戰壕去，一點不誇張。」

60幾歲、已在領退休金的貝利科夫（Dmytro Bellykov）於2014年衝突剛爆發時首度自願加入防衛隊，這次他又將於21日前往招募中心。

他說：「我想確認我所有的資料都井然有序，他們才不會忘記我。我瞭解武器，雖非神槍手，但我會修理武器。」

烏克蘭最著名的志願者是79歲的阿嬤康斯坦丁諾夫斯卡（Valentina Konstantinovska），她在訓練場上手持AK-47突擊步槍時被拍攝到，因而聲名大噪。

她在馬立波向路透社表示，俄國2014年吞併克里米亞（Crimea）時，她就想學習射擊。她今年初加入國土防衛隊，開始接受醫護兵訓練，「但後來我看到了我的夢想－機關槍…便開始學習使用它」。

她說：「我能做的不多，但我能幫助傷者…我會開槍射擊，我知道他們會宰了我，所以應該是這樣，年輕人就會死得少一些。」

不過包括英國iNews等媒體也指出，指導康斯坦丁諾夫斯卡阿嬤的「亞速營」（Azov Battalion）的新納粹分子，這個成立於2014年的極右翼民兵組織也在同年開始與烏克蘭政府的國土防衛隊合作。近期亞速營頻舉行演訓，為與俄國打游擊戰做準備。

而衝突另一方的烏東，繼上週末宣布大規模動員後，分離主義分子重鎮頓內茨克（Donetsk）的一個學校體育館目前已成預備役人員的集結點。

路透社記者看到約50名身穿黑色或卡其色服裝的男性揹著背包或行李袋，其中包括71歲的拉德克維奇（Vladimir Radkevich），以及分別為45歲和34歲的兩個兒子羅曼（Roman）與戴尼斯（Denis）。

父子3人表示，他們從2014年開始為親俄民兵作戰，2018年情勢較為緩和時離開部隊，以焊接工作維生。

如今他們重返部隊，感覺這場長期衝突中的決定性時刻已降臨。

羅曼說：「我們說過，若再度開戰就會回來。老實說，加入（民兵）就是一步江湖無盡期。這次會更艱難，會一片混亂。」

他的父親拉德克維奇說：「我們團結一心，這明明是俄羅斯的土地…我們對等待衝突結束已經感到厭倦，是時候結束它了。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110221