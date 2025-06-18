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帶體操小選手玩小琉球 李銘忠跳水許願想生寶寶

2025/6/18 12:39
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（中央社記者洪素津台北18日電）演員李銘順和李銘忠兄弟檔化身導遊，帶著由瑞莎領軍的「瑞星體操隊」至小琉球移地訓練。一行人嘗試跳港和潛水，李銘忠意外吐露心願，在跳水的時候大喊：「要趕快生寶寶」。

李銘順和李銘忠兄弟檔主持公視實境節目「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」，這次他們和瑞莎領軍的「瑞星體操隊」至小琉球多所學校表演韻律體操，推廣體操之美，同時跟著當地小朋友一起跳港和潛水。

李銘順和李銘忠陪伴體操隊員訓練，親身體驗各式拉筋動作，不斷發出難熬的哀嚎，李銘順透過新聞稿分享，「這一生中最討厭就是拉筋了。」到了跳港環節，李銘順和李銘忠鼓勵小朋友跳港時要高喊自己的願望，沒想到李銘忠竟大聲許願：「趕快生個寶寶！」意外曝光私密心願。

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瑞莎透露，瑞星體操隊目前正準備今年7月初的第5屆瑞星盃韻律體操國際邀請賽，希望除了與國際選手交流，讓外國選手和他們的家人可以喜歡上台灣，更期許能在台灣推廣讓更多人認識並支持韻律體操。

「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」每週四晚間9時在公視13台播出；公視+、中華電信MOD／Hami Video影劇館+、LINE TV，每週四晚間10時播出。（編輯：謝雅竹）1140618

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