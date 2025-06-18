涉非法清理廢棄物 新北檢起訴17人、7公司

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（中央社記者趙敏雅新北18日電）富喬工業蘇姓總務處經理為節省清理廢玻璃纖維費，涉勾結多間公司冒充為廢玻璃處理，富喬工業藉此省下清理費新台幣3億餘元，新北檢今天依違廢棄物清理法起訴17人、7公司。

新北地方檢察署發布新聞稿指出，檢察官吳姿穎偵辦上櫃公司非法清理廢棄物案件，指揮保安警察第七總隊、新北市刑事警察大隊等單位調查，依違反廢棄物清理法非法清理廢棄物、申報不實，證交法特別背信等罪嫌，起訴蘇姓男子等17人、7公司。

富喬工業股份有限公司製程所產生可再利用的廢玻璃（俗稱硬絲），應交由清除機構清除至具硬絲再利用檢核身分的再利用機構再利用；製程所產生的不可再利用廢玻璃纖維（俗稱軟絲），應交由清除機構清除至廢棄物處理機構處理。

檢方查出，蘇男為節省富喬清理軟絲所需高額費用，自民國107年1月至113年12月間，代表富喬與多間下游廠商簽約，以自身或旗下具硬絲再利用檢核身分的公司作為掩護，在富喬雲林廠區將軟絲交由廠商，冒充為硬絲非法清理至各公司桃園大溪等場區，富喬人員再利用三聯單及營運紀錄上不實申報進行掩飾。

檢方查出，蘇男及富喬公司人員為避免主管機關發現未依法清理軟絲，於108年10月間，將公司事業廢棄物清理計畫書記載中的軟絲全數刪除，並陳送地方政府環境保護局審核通過。富喬據此不法省下廢棄物清理費共3億3516萬餘元，下游廠商分別牟取1億1963萬餘元、825萬餘元、304萬餘元、879萬餘元、484萬餘元之不法利益。

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蘇男於107年1月間，利用富喬公司與廠商每年續約重新議價機會，向其中2家廠商索求回扣，約定自富喬公司支付的再利用費用中，每噸抽取200元回扣，而提高公司與廠商間簽約價格，111年間更將回扣金額提高至每噸300元，蘇男從中收取共644萬餘元回扣。

檢方指出，蘇男為富喬公司經理人，為圖減省處理廢棄物成本，與廠商勾結不依環保法規處理廢棄物，致主管機關難以確認事業廢棄物流向，嚴重損及廢棄物監管制度，建請法院量處有期徒刑5年。（編輯：方沛清）1140618