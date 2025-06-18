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台積電漲10元穩盤 台股收漲145點重返年線

2025/6/18 13:56（6/18 14:09 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北18日電）台股今天開低走高，台積電等權值股穩盤助攻，終場指數上漲145.14點，收在22356.73點，重返年線關卡，台積電上漲10元，收最高1055元，鴻海、聯發科小漲，記憶體廠南亞科鎖漲停。

中東局勢未見緩和，歐美收黑，但美國股市指數期貨翻紅，台股今天以22135.83點開低，早盤下探22104.68點，跌逾百點，盤中指數反攻勁揚，躍上年線22294點關卡，高點至22370.25點。

台股終場加權指數上漲145.14點，收22356.73點，漲幅0.65%，成交量新台幣3820.08億元；電子股漲0.73%、金融股漲0.9%，代表中小型股票的櫃買指數漲0.28%。（編輯：楊凱翔）1140618

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