統一實拚精緻鋼品 羅智先：研發期從2年縮至18個月

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（中央社記者何秀玲台南18日電）美國近期將鋼鋁關稅全面調升至50%，全台最大馬口鐵廠統一實董事長羅智先表示，統一實銷美比重逾3成，雖關稅增加，但是競爭對手同樣面臨高關稅，大家仍是處於相同且公平競爭起點。他強調，公司將持續推動精緻鋼鐵布局，團隊研發期從2年壓縮至18個月，全力拚獲利貢獻。

統一實今天召開股東會，通過2024年財報及每股配發現金股利新台幣0.97元。統一實今年第1季歸屬母公司業主淨利為6.68億元，年增336.2%，主要受惠飲料包裝與鐵產品價量齊揚。

展望今年上半年營運，羅智先保守表示，全球局勢變化快速，未來走勢難以預測。面對美國關稅議題，他說，統一實過去銷美就有關稅，此次美國全面調高關稅，反而讓競爭環境趨於公平，不過目前統一實營運最大挑戰仍是馬口鐵價格波動，一旦價格起伏過大，就會直接影響營收和獲利。

為了降低價格波動風險，羅智先透露，統一實正發展精緻鋼鐵產品，將原有單次軋延（SR）材，再加工為二次軋延（DR）材，提升強度與薄型化，屬於高附加價值產品。為了發展DR材，團隊持續壓縮研發時程，從原訂2年縮短至18個月，預計明年底DR新廠投產，屆時產品也能較具定價能力。

他舉例，像中鋼也朝精緻鋼鐵轉型，占比雖不高，但對獲利貢獻顯著，「精緻鋼鐵量不大，但利潤高，這是未來方向。」

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至於中國大陸市場，統一實目前約一半營收來自中國，儘管當地經濟景氣不佳，但羅智先指出，統一實包材產品供不應求，飲料充填業務持續穩健成長。

統一實表示，目前在漳洲、無錫及北京廠都將增加產線，每條飲料生產線的年產能為1650萬箱，目前都將依照計劃投產，其中漳州廠已於第2季投產；無錫廠在第3季投產；北京廠汰舊換新設備，年產能將從1430萬箱提升至1650萬箱，預計第4季投產。（編輯：潘羿菁）1140618