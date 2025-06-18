小貨車拖行黑狗被檢舉 彰化動防所要求飼主改善

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）民眾昨天在彰化埔鹽看見有黑狗氣喘吁吁，遭行進中的小貨車以鐵鍊拖行奔跑。動防所人員今天訪查，飼主稱是黑狗自行跳車，且未有明顯外傷，動防所要求飼主改善，若再發生將開罰。

民眾昨天下午2時許行經彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段與中山路口附近，看見路上有1輛小貨車用鐵鍊拖行1隻黑狗，這隻黑狗不斷喘息，民眾擔心飼主有不當行為，向彰化縣動物防疫所檢舉。

彰化縣警察局溪湖分局調閱車牌資料找到這名飼主，今天動防所人員前往查察，黑狗沒有明顯外傷，並請飼主帶黑狗前往動物醫院進一步確認有無內傷。

飼主告知動防所人員，昨天原本要帶狗到美容院洗澡，途中狗從後車斗跳下，因後方有來車，他才先將小貨車停靠路邊，再把狗狗抱到前座。

動防所表示，已要求飼主不得再以車輛牽引犬隻行進，並請飼主之後外出運送寵物時，應使用寵物箱籠或安全固定裝置，以確保動物與人車安全，避免憾事發生。

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動防所指出，依動物保護法規定「不得以汽、機車牽引寵物」，經限期改善而未改善者，可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

此外，警方表示，飼主以小貨車在路上牽引黑狗的行為，已違反道路交通管理處罰條例，可處300元以上、600元以下罰鍰。（編輯：龍柏安）1140618