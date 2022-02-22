更多編輯台推薦新聞：
基輔烏東不乏退休長者自願從戎 7旬嬤：讓年輕人死少一些
國際

基輔烏東不乏退休長者自願從戎 7旬嬤：讓年輕人死少一些

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝
運動

影片／柯瑞16記三分球創紀錄 NBA明星賽狂轟50分率隊取勝

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看
國際

烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇貞昌宣布基隆捷運定案 經費425億元沿途設13站
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張5/300

馬克宏批蒲亭違背承諾 盼歐盟制裁俄羅斯

2022/2/22 09:33（2/22 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯總統蒲亭（左）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體。法國總統馬克宏（右）認為蒲亭違背承諾，必須受到制裁。圖為7日馬克宏在克里姆林宮與蒲亭會談。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
俄羅斯總統蒲亭（左）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體。法國總統馬克宏（右）認為蒲亭違背承諾，必須受到制裁。圖為7日馬克宏在克里姆林宮與蒲亭會談。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府艾里賽宮今天表示，法國總統馬克宏認為俄羅斯總統蒲亭不僅違背自己的承諾，其承認烏東兩個分離共和國獨立地位的決定更加劇了烏克蘭緊張局勢，因此必須受到制裁。

艾里賽宮（Elysee palace）補充道，馬克宏（Emmanuel Macron）希望歐洲聯盟（EU）針對俄羅斯違反國際條約的舉措，採取相應和針對性的制裁。

法國總統府官員表示，蒲亭（Vladimir Putin）在承認烏克蘭東部兩個分離主義分子控制地區獨立地位的談話中，夾雜了「僵化和偏執」的想法，還說蒲亭「沒有遵守對馬克宏做出的承諾」。

這名官員表示，蒲亭「做出違背承諾的明確決定」。他還補充說，明天在布魯塞爾召開的會議將討論起草制裁相關事宜。

俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結大軍，各界擔心俄國可能入侵烏國，緊張局勢持續升溫，馬克宏昨天才以外交手段居中斡旋，為蒲亭和美國總統拜登的峰會牽線，企圖緩解這場危機。

然而到目前為止，俄方對此回應冷淡，這類外交舉措的前景也不明朗。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110222

延伸閱讀
商討烏克蘭危機 法總統府：拜登與蒲亭同意舉行峰會紐時：美國若對俄羅斯制裁 蒲亭將求助中國烏克蘭俄羅斯戰雲密布 兩國歷史恩怨一次看俄法元首會談烏克蘭 4公尺長桌成網友迷因素材蒲亭為何忌憚烏克蘭加入北約？俄烏歷史糾葛一次看拜登承諾維護烏克蘭領土完整 制裁烏東2共和國蒲亭：美國與北約使烏克蘭淪為戰區和殖民地
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀