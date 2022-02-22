馬克宏批蒲亭違背承諾 盼歐盟制裁俄羅斯

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俄羅斯總統蒲亭（左）21日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體。法國總統馬克宏（右）認為蒲亭違背承諾，必須受到制裁。圖為7日馬克宏在克里姆林宮與蒲亭會談。（圖取自twitter.com/kremlinrussia_e）

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府艾里賽宮今天表示，法國總統馬克宏認為俄羅斯總統蒲亭不僅違背自己的承諾，其承認烏東兩個分離共和國獨立地位的決定更加劇了烏克蘭緊張局勢，因此必須受到制裁。

艾里賽宮（Elysee palace）補充道，馬克宏（Emmanuel Macron）希望歐洲聯盟（EU）針對俄羅斯違反國際條約的舉措，採取相應和針對性的制裁。

法國總統府官員表示，蒲亭（Vladimir Putin）在承認烏克蘭東部兩個分離主義分子控制地區獨立地位的談話中，夾雜了「僵化和偏執」的想法，還說蒲亭「沒有遵守對馬克宏做出的承諾」。

這名官員表示，蒲亭「做出違背承諾的明確決定」。他還補充說，明天在布魯塞爾召開的會議將討論起草制裁相關事宜。

俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結大軍，各界擔心俄國可能入侵烏國，緊張局勢持續升溫，馬克宏昨天才以外交手段居中斡旋，為蒲亭和美國總統拜登的峰會牽線，企圖緩解這場危機。

然而到目前為止，俄方對此回應冷淡，這類外交舉措的前景也不明朗。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110222