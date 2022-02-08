俄法元首會談烏克蘭 4公尺長桌成網友迷因素材[影]

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（中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電）法國總統馬克宏今晚在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭會談5個半小時，雙方在會後記者會表示，將盡力尋找折中之道，維持歐洲和平。會談時4公尺長桌意外成為網友迷因吐槽素材。

蒲亭（Vladimir Putin）今晚在克里姆林宮會見馬克宏（Emmanuel Macron），兩人在沒有任何幕僚陪同下單獨進行5個半小時的會談。

馬克宏說，他力求規避戰爭並建立互信。馬克宏是俄國在烏克蘭邊界集結大軍以來，首位到訪莫斯科的歐美國家元首。

然而會議一開始，蒲亭與馬克宏兩人會談時的4公尺大長桌意外引發熱議。超大長桌與長桌兩端兩元首孤獨的身影竟成為焦點甚至網友迷因的素材，紛紛在長桌上大作文章、吐槽。

法國解放報（Le Libération）更在幾小時後就在推特（Twitter）上發表明天報紙頭版，就是馬克宏與蒲亭之間無限延伸的大長桌，並寫上：「俄羅斯式對話」。

最初有網友質疑克里姆林宮是要給馬克宏下馬威，但法國新聞台（FranceInfo）駐俄記者隨即澄清馬克宏並非這張會議桌首位訪客，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）作為蒲亭盟友，上週也坐在這張桌子旁。

英國廣播公司（BBC）北美新聞主編索普爾（Jon Sopel）調侃：「克宮新聞室該不會有人已經決定想要的標題（大相徑庭、裂痕、鴻溝等），然後找了張適合的桌子？」

有4萬多名追蹤者的獨立記者高德佛瓦（Jérôme Godefroy）寫道，「這束放在桌子中間的小花，帶來了一抹令人欣慰的愉悅」。

擁有近3萬名追蹤者的帳號Just Louis de Funès則貼上電影「名畫追蹤」（Le Tatoué）的片段來對比，影片中兩人坐在長桌兩端，高聲一問一答：「你在哪？」、「在這！」、「你看得見我嗎？」、「看得到一點」。

有11萬多追蹤者的諷刺動畫創作者Illuminati Reptilien修圖讓馬克宏手拿大聲公，向面無表情的蒲亭喊話，貼文在2小時內獲得近8000個讚，近2500個轉推。有近2萬追蹤者的帳號@realmarcel1則說，「蒲亭知道要製造親切氛圍來接待馬克宏，這是太棒的徵兆。烏克蘭有救了...」。

在5個半小時會談後，法俄兩位元首舉行聯合記者會。蒲亭首先重申烏克蘭邊界降溫的條件是北約不向東擴張，且不在俄羅斯邊境部署戰鬥系統。他認為北大西洋公約組織（NATO）在俄國邊境部署軍事建設是要教俄羅斯如何部署兵力，並要俄羅斯停止預先規劃的軍演，這是「恐俄戰略」。

馬克宏則表示，接下來幾天非常關鍵，「雙方有意願共同確保歐洲穩定與安全的新秩序。為維持歐洲大陸的安全，我們不能重蹈過往的覆轍」。

馬克宏說，雙方會談得以「開啟一連串的提議」，並相信「俄國與法國之間擁有趨同的條件」。他在回答記者提問時強調能幫危機制定規範的，是闡明烏克蘭主權、烏東分裂領土以及停火條件的明斯克協議（Minsk Agreements）。

蒲亭也在尾聲時向記者承諾，將「盡力找到折中辦法」。（編輯：郭中翰）1110208