馬克宏告訴蒲亭 盼規避戰爭並建立互信

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天在克里姆林宮與俄羅斯總統蒲亭展開會談時說，他力求規避戰爭並建立互信。馬克宏是俄國在烏克蘭邊界集結大軍以來，首位到訪莫斯科的西方國家元首。

馬克宏4月間可望競選連任，他將自己定位成烏克蘭問題的潛在調停人。法國方面對美、英等西方國家預言俄羅斯即將進攻烏克蘭表示懷疑。

馬克宏告訴蒲亭，他尋求「有用的」因應之道，「這當然可使我們規避戰爭，並建立互信、穩定和能見度」。蒲亭答稱，俄、法二國「都關切歐洲安全方面發生了何事」。

蒲亭說：「我了解，為了化解以認真的歷史視角來為歐洲提供平等安全時所遭遇的危機，法國現任領導階層乃至馬克宏總統個人作出了多少努力。」

馬克宏在動身前來莫斯科前夕告訴法國「星期日報」（Journal du Dimanche）：「俄羅斯如今的地緣政治目標顯然不在烏克蘭，而是要釐清與北大西洋公約組織（NATO）以及歐盟共存的規則。」

他在抵達莫斯科後告訴記者：「我是理性地樂觀，但我並不相信會有理所當然的奇蹟。」（譯者：張佑之）1110208