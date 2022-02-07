馬克宏斡旋烏克蘭危機 稱俄羅斯提顧慮合乎情理

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法國總統馬克宏6日表示，達成協議來避免烏克蘭爆發戰爭是有可能辦到的。（圖取自facebook.com/EmmanuelMacron）

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他認為達成協議來避免烏克蘭爆發戰爭是有可能辦到的，還說俄羅斯提出自己的安全顧慮也是合情合理。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，馬克宏和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）明天將在莫斯科舉行會談，他呼籲建立「新平衡」來保護歐洲各國並安撫俄國。

馬克宏重申，烏克蘭的主權問題不在討論範圍內。

馬克宏向「星期日報」（Journal du Dimanche）表示，俄羅斯的意圖「不在烏克蘭，而是與北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）釐清規則」。

他表示，他希望與蒲亭的對話足以防止軍事衝突，且相信蒲亭願意討論更廣泛的議題。

馬克宏也警告，不要指望莫斯科會採取單方面措施來緩解緊張局勢，還說俄方有權提出自己的顧慮。

不過他表示，不能「透過削弱任何歐洲國家」來與俄羅斯建立對話。

他說：「我們必須提出一種能維護他們主權與和平的新平衡來保護我們的歐洲兄弟。這必須在尊重俄羅斯並瞭解這個偉大人民和國家當代創傷的情況下達成。」

此外，馬克宏今天也和美國總統拜登通話，共商烏俄危機。

法新社引述白宮聲明報導，馬克宏與拜登兩人「商討為了因應俄國在烏克蘭邊境持續進行軍事集結而做出的外交及嚇阻努力，並重申支持烏國主權與領土完整」。

馬克宏說，兩人40分鐘的通話是協調努力的一環。馬克宏明天將動身前往莫斯科，接著將於8日前往烏克蘭首都基輔，預計在當地會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

馬克宏明天親赴莫斯科、隔天繼續造訪基輔的行程是與盟國德國和美國協調進行。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110207