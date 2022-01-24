烏克蘭與俄羅斯夾縫中 頓內茨克青年不看好未來

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（中央社烏克蘭頓內茨克23日綜合外電報導）親俄羅斯的分離主義者來到烏克蘭東部占領頓內茨克時，切博塔列夫（Ruslan Chebotayev）只有10歲。他與其他年輕人說，這場挑起戰鬥的行動奪走了他們的希望和未來。

頓內茨克（Donetsk）這座工業城市不時響起砲擊聲，年輕的居民對於坦克隆隆駛過街頭已經見怪不怪，宵禁下只餘一片詭異的靜寂。

切博塔列夫接受法新社訪問時說：「我在頓內茨克的整個童年都充滿戰爭的聲音：砲擊、坦克在城裡行駛的聲音。」冬雪一下，這座飽受戰爭創傷的城市就一片白茫茫。

現年17歲的切博塔列夫還是學生，他在市中心一座蘇聯革命家列寧（Vladimir Lenin）的雕像旁說：「我渴望和平很久了。我受夠戰爭了。」

但如今歐洲和美國對俄羅斯在烏克蘭邊境集結部隊的行為提出警告，和平的希望尤其渺茫，而這只是近10年戰事奪走1萬3000條人命後的最新發展，其中許多死者是頓內茨克居民的親朋好友。

20歲的學生契柏托（Daniil Chebotok）很想離開，他說：「說來傷心。起初很可怕，後來就習以為常。現在，爆炸、槍擊都已經很普通了，甚至感覺很熟悉。」

這個地區原本屬於烏克蘭，但親俄的分離主義分子於2014年占領行政大樓，宣布成立頓內茨克人民共和國，首都也稱頓內茨克。在距離市中心不遠處，仍有人因槍擊而喪命。

20歲的布立茲紐克（Maxim Bliznyuk）說：「現況太荒謬了。我們甚至不知道為什麼要打這場仗。」

除了對情勢惡化的擔憂愈來愈深，在分離地區的政治領袖頒布新政令後，年輕人也得準備上前線。支持分離主義的頓內茨克當局去年強制18歲以上男子都須服6個月兵役。

切博塔列夫表示，「我心理上有準備」，但他希望上大學能讓他取得豁免。他這一代的年輕人，生活經常被戰爭搞得天翻地覆。

在烏克蘭其他地區，與切博塔列夫同齡的人也許會去夜店玩，而頓內茨克卻是一座鬼城。

他抱怨：「我還年輕，我也想晚上出門，但我不能。我們一點自由都沒有。」

20歲的醫科學生卡普什納（Nastya Karpushina）說，生活在不被正式承認的領土上，讓事情更加複雜。她表示：「我們必須交出很多文件才能旅行，還不確定是否走得了。壓力很大。」

在頓內茨克，少數幾家企業掌控了人民的生活，只有一家手機業者在營運，唯一的銀行也利用壟斷地位來強行實施自己的條款。

要前往烏克蘭控制的領域幾乎不可能，許多人將俄羅斯視為唯一的出路，尤其俄羅斯政府已簡化了取得護照的程序。

契柏托想申請俄羅斯護照，期盼在亞洲當醫生。

他說：「若我們仍屬於烏克蘭，那當然還有生活前景。但現在，很不幸地，這些前景實質上都變了。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110124