北約調機艦強化東翼 美軍8500人待命赴歐

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）北約今天表示正調動更多部隊與機、艦到東歐，拜登政府也下令8500名美軍提升戰備，準備部署歐洲，讓烏克蘭與俄羅斯的緊張氣氛再次升溫。

「華盛頓郵報」報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）稱北約新部署任務包含增派艦艇與戰機，「我們會持續採取一切必要措施，以捍衛所有盟國，包括透過強化北約東側」。

五角大廈則表示，待命的美軍部隊包含駐地在美國本土的情報與偵察部隊。

強化與俄國相鄰北約盟國防務之舉，適逢美國總統拜登與多名歐洲領袖開安全視訊會議，討論日益緊張的烏克蘭局勢。拜登以「很棒的討論」形容今天下午與盟國領袖近90分鐘的通話，還告訴媒體「與所有歐洲領袖的立場完全一致」。

白俄羅斯國防部今天表示，預定部署於白俄的俄軍持續抵達，準備下月進行一場重大演訓。社群媒體今天不乏影片顯示俄軍車隊與搭載裝備的專列在俄國南部與白俄間調動。俄軍除於俄烏邊界陳兵，也部署到同與烏克蘭相鄰的白俄，三面圍繞烏克蘭。

俄羅斯國防部上週宣布，會派遣12架蘇愷35（Su-35）戰機、2個S-400遠程防空飛彈營及1套鎧甲（Pantsir-S）近程彈砲防空系統到白俄。

路透社報導，美國軍方今天要求8500名官兵提升戰備，若有必要可在極短時間內派往歐洲。俄羅斯在烏克蘭附近增兵之際，這是美國安撫北大西洋公約組織（NATO）盟國的最新舉措。

儘管美國這項決定並非加碼支持烏克蘭，卻凸顯北約為美、烏認為的俄國恐增兵入侵而加強準備工作。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，8500名美軍已接獲命令隨時準備外派部署，一旦北約召喚即可加入北約快速反應部隊。

柯比強調，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）希望部隊準備好因應「其他突發事件」，但目前都還是待命階段，還未接獲動身指令。

今天接獲待命的美軍包括旅級作戰部隊、後勤人員、醫療、航空地勤及與情報、偵察有關的單位。

美國今天做此宣布之際，北約也已訓令部隊待命，並增派機、艦增強東歐防務。北約2014年成立「矛頭部隊」（Spearhead Force）強化原有的快反部隊。北約快反部隊是由多個成員國的陸、海、空與特戰部隊組成，供北約需要時能隨時調動。

目前北約在愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞、波蘭部署約4000人。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1110125