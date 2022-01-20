美國同意波羅的海三國 向烏克蘭轉交美製武器

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消息人士透露，美國國務院已同意拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞將美製飛彈等武器運交烏克蘭。圖為標槍式反戰車飛彈。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）3名消息人士透露，美國國務院已同意拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞將美製飛彈等武器運交烏克蘭。美國總統拜登已預言，俄羅斯將對烏克蘭採取行動。

路透社報導，根據美國出口管制條例，各國必須取得美國國務院許可，才能將自美取得的武器轉交給第三方。

上述消息人士之一表示，根據第三方轉讓協議，愛沙尼亞可將標槍式（Javelin）反戰車飛彈運交烏克蘭，立陶宛則可送出刺針（Stinger）飛彈。

美國國務院發言人證實，美國政府已批准第三方轉交行動，允許愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和英國將庫存的美製軍備提供給烏克蘭，但未詳細透露將運交哪些武器。

發言人說：「美國及其盟邦和夥伴正攜手為烏克蘭加速提供安全援助。我們與烏克蘭夥伴和北大西洋公約組織（NATO）盟邦密切聯繫，善用一切可利用的安全合作工具協助烏克蘭增強防衛能力，以面對俄羅斯日益可能的入侵行動。」

拜登在記者會上表示俄國將為入侵烏克蘭付出巨大代價後，今晚就傳出美方批准轉交武器的新聞。

俄國官員一再否認有入侵烏克蘭的計畫，但克里姆林宮已在烏克蘭邊界附近集結約10萬大軍。西方國家認為，這是在為發動戰爭以防烏克蘭加入北約所做的準備。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110120