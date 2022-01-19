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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/79

美國援助烏克蘭55億 嚇阻俄羅斯入侵野心

2022/1/19 18:24（1/19 18:43 更新）
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烏克蘭面臨俄羅斯入侵威脅之際，美國當局19日證實，已額外核撥2億美元的安全援助給烏克蘭。圖為烏克蘭軍人去年12月在基輔進行軍事演習。（法新社）
烏克蘭面臨俄羅斯入侵威脅之際，美國當局19日證實，已額外核撥2億美元的安全援助給烏克蘭。圖為烏克蘭軍人去年12月在基輔進行軍事演習。（法新社）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭面臨俄羅斯入侵威脅之際，美國當局今天證實，已額外核撥2億美元的安全援助給烏克蘭。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天抵達烏克蘭首都基輔，展現對盟友的支持。於此同時，1名美國高層官員表示，拜登政府「已於去年12月批准向我們的烏克蘭夥伴提供2億美元（約新台幣55億元）的防衛安全援助」。

這名不具名官員表示：「猶如我們先前所言，我們致力於維護烏克蘭主權與領土完整，並將持續提供烏克蘭所需的援助。」

近幾週以來，俄羅斯在烏克蘭邊境集結約10萬重兵，引發基輔與西方盟國的擔憂。

莫斯科則矢口否認意圖再度揮軍入侵烏克蘭。

布林肯此行將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1110119

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