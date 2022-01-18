烏克蘭危機未解 德英加拿大相繼支援抗俄

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德國外交部長貝爾伯克（左）17日首訪烏克蘭，和烏克蘭外長庫列巴（右）會談，聲稱德國會盡全力保障烏克蘭安全，英國、加拿大也分別提供武器和人力支援。（圖取自twitter.com/ABaerbock）

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（中央社基輔/倫敦/渥太華17日綜合外電報導）西方國家愈來愈擔心俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。德國外交部長貝爾伯克今天首訪烏克蘭，聲稱德國會盡全力保障烏克蘭安全；英國、加拿大也分別提供武器和人力支援。

法新社報導， 貝爾伯克 貝爾伯克小檔案 生日：1980年12月15日 政黨：綠黨 學歷：漢堡大學，主修政治科學及公法 經歷：綠黨在布蘭登堡代表 現職：綠黨共同主席 宗教：自稱無宗教，但仍上教會 看更多 關閉 （Annalena Baerbock）與烏克蘭外長會談後召開記者會表示：「我們會盡一切所能確保烏克蘭的安全。我們會盡全力保障歐洲安全。」貝爾伯克預定明天與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會面。

西方國家指責俄羅斯近幾週在烏克蘭東部邊境部署坦克、大砲及約10萬兵力，北大西洋公約組織（NATO）認為此舉是為入侵做準備。

俄羅斯當局則表示，這只是要因應北約在俄國勢力範圍內擴張影響力。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪西班牙馬德里時說：「我們期望俄羅斯做出明確舉動來緩和緊張情勢。」

蕭茲在與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）共同舉行的記者會上表示，俄羅斯若對烏克蘭採取軍事侵略，會有嚴重的政治和經濟後果。

貝爾伯克訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv）之際，正值德、法、俄羅斯及烏克蘭試圖重振所謂「諾曼第模式」（Normandy Format），目的是緩和衝突。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）對媒體說，德烏雙方討論後，都「致力以外交方式解決衝突」。

庫列巴表示：「我們的共同目標是讓諾曼第模式有效運作，並舉行諾曼第模式相關領袖之間的峰會。」

但他重申，烏克蘭仍希望從西方國家獲取武器。烏克蘭去年12月曾指控德國阻撓北約提供武器。

拉夫羅夫透過聲明表示，會中將深入談及現有國際議題，尤其是俄方關於安全保障的提案應如何實現。他今天還在記者會上說，俄羅斯等著歐洲就一系列安全要求做出「具體答覆」。

路透社報導，英國今天宣布，已開始提供反裝甲武器給烏克蘭，協助這個東歐國家自我防禦。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）向國會表示，政府決定提供輕型反裝甲防禦武器系統給烏克蘭，首批武器已於今天交貨，另有一小群英國人員協助短期訓練。

華勒斯並未詳述武器數量和類型，僅說「這些武器並非戰略武器，對俄羅斯不構成威脅，只是用於自衛」。

此外，加拿大「環球新聞」（Global News）今天報導，加國已派遣一小群特種兵前往烏克蘭。

俄羅斯與美歐上週舉行安全會談，但未能找到化解烏克蘭危機的外交解決方案。

環球新聞提到，加拿大特種部隊是北約盟國試圖嚇阻俄羅斯不要侵略烏克蘭的行動一環；萬一俄羅斯全面入侵，這支特種部隊也肩負協助擬定撤離加國外交人員計畫的任務。

加拿大特種作戰部隊司令部發言人不證實這項報導，僅說司令部自2020年秋天以來就定期支援烏克蘭安全部隊。

加拿大境內的烏克蘭人口是全球第3多，僅次於烏克蘭和俄羅斯。加國自2015年以來，一直在烏克蘭西部維持200人左右的訓練任務。

加拿大昨天在更新公告中以「俄羅斯侵略」為由，呼籲國民非必要勿前往烏克蘭。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1110118