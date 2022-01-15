加拿大外長將訪烏克蘭 重申抗俄立場

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（中央社渥太華15日綜合外電報導）加拿大政府今天表示，加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）下週將訪問烏克蘭首都基輔，重申對烏克蘭主權的支持，並強化對抗俄羅斯「侵略行徑」的努力。

路透社報導，莫斯科在俄烏邊境集結超過10萬大軍。美國14日表示，如果俄國無法透過外交手段達成目的，恐會找藉口發動攻擊。

加拿大境內的烏克蘭後裔人數可觀，因而具有政治影響力。自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島以來，加拿大一直對俄國採取強硬態度。

趙美蘭發表聲明說：「俄羅斯在烏克蘭邊界與境內集結部隊和裝備，危害了整個區域的安全，我們必須嚇阻這種侵略行為。」

她表示：「加拿大將與國際夥伴合作，共同維護建構在規則上的國際秩序。」

趙美蘭將與烏克蘭總理史米加（Denys Shmygal）會面，然後前往烏克蘭西部，與2015年起派駐當地執行訓練任務的200多名加拿大部隊談話。

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室表示，杜魯道11日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，「強調對烏克蘭發起任何軍事入侵行動都將面臨嚴重後果，包括遭到各國協同制裁」。

趙美蘭明天將展開為期一週的訪歐行程，將在布魯塞爾與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面。她也將走訪巴黎，和法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會談。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110115